快評：台海局勢更趨複雜但統一進程穩步推進

中評社快評/全國台灣研究會會長汪毅夫11月9日在江蘇常州舉行的全國台灣研究會學術年會上致辭時表示，5月20日賴清德上台、民進黨持續執政，加上美國總統大選消極因素叠加，台海形勢更趨複雜嚴峻；但大陸持續發展和綜合實力愈益壯大，為對台工作提供了更多的資源和條件，反分裂、反干涉的重大鬥爭增強了實現祖國統一的戰略主動，我們有更多的條件、更大的能力推進祖國統一進程；同時，島內民意和政治生態在某些領域正處在積極的量變積累中，兩岸交流合作的內生動力依然強勁，兩岸融合發展不斷取得新的成果，國際社會堅持一個中國的格局進一步鞏固。



汪毅夫會長高度概括了當前兩岸關係的總體特徵：雖然台海局勢更趨複雜嚴峻，但大陸的綜合實力及推動國家統一進程的能力在增加，島內的某些積極因素也在積累，兩岸交流合作的內生動力依然強勁。



的確，無論是從台灣內部的政治發展還是外部干預勢力的變化來看，兩岸關係發展面臨不少新情況、新問題、新挑戰，台海風險有增無減，特別是美國介入台灣政治發展的力度、深度和廣度不斷加強，值得高度關注和警惕。



但是兩岸關係的發展前景不悲觀，根本原因在於大陸的綜合實力不斷增強，推動統一進程所需要的資源增多、能力提高，包括反“台獨”、反干涉的能力明顯提高，大陸牢牢掌握兩岸關係發展的主導權和主動權。



總的來說，當前的兩岸關係：形勢嚴峻但風險可控，統一大勢難逆，統一進程穩步推進。

