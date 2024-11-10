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美媒：華府將向烏克蘭運送5百多枚攔截導彈
http://www.CRNTT.com   2024-11-10 10:00:49


　　中評社香港11月10日電／華爾街日報報導，美國將在未來幾星期內，向烏克蘭運送500多枚攔截導彈。

　　香港電台援引報導，五角大樓官員說，在美國總統大選前，華盛頓一直計劃在四月份之前向烏克蘭提供剩餘援助。這批包括愛國者導彈防禦系統和先進地對空導彈系統的交付，應能滿足烏克蘭今年剩餘時間的防空需求。

　　烏克蘭總統澤連斯基辦公室、烏克蘭國防部、五角大樓和美國國務院未有回應。

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