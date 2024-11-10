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特朗普：不會邀請黑莉或蓬佩奧加入新政府
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2024-11-10 10:04:50
中評社香港11月10日電／當選美國總統的特朗普說，不會邀請前常駐聯合國代表黑莉或前國務卿蓬佩奧加入政府。
據香港電台報導，特朗普在社交平台說，非常享受並感謝之前與他們合作，並感謝他們為國家服務。
黑莉曾於2017年和2018年特朗普首個總統任期時，出任美國常駐聯合國代表，而蓬佩奧則於2018年至2021年擔任國務卿。
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