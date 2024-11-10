﻿小林制藥紅麴保健品致120死

上圖：小林製藥社長小林章浩（左二）和其他高管就紅麴保健品事件道歉。圖源：法新社；下圖：小林製藥生產的紅麴保健品，導致至少120人死亡。圖源：共同社 中評社北京11月10日電／據大公報報導，綜合共同社、日經新聞報導：爆出紅麴保健品安全問題的日本﻿小林制藥8日表示，回收受污染的紅麴保健品已導致超過22億日圓（約1.12億港元）損失，其他相關損失累計達到101億日圓（約5.1億港元），預計未來還將增加。截至10月底，小林製藥收到約650份來自顧客的賠償申請。



今年3月，﻿小林制藥的紅麴保健品危害健康的問題曝光，品牌信譽一落千丈。根據日本厚生勞動省數據，因服用紅麴保健品出現腎臟損傷等問題住院的通報病例累計超過500起，涉事保健品導致至少120人死亡。日本厚生勞動省此前確認，問題保健品中的紅麴原料中存在“軟毛青黴酸”，這是一種源自青黴菌的有毒物質，對人體腎臟造成損害。



7月份，﻿小林制藥公布的“事實驗證委員會”調查報告顯示，﻿小林制藥公司安全管理不善，明明已認識到紅麴培養罐有青黴菌附著，但放任不管。報告還指出，﻿小林制藥存在遲報瞞報的問題，該公司在面臨公眾質問時仍堅稱其問題保健品“沒有副作用”。同月，﻿小林制藥創辦人兼會長小林一雅以及社長小林章浩辭職。8月，小林製藥宣布退出紅麴保健品業務。



在日本國內，占﻿小林制藥銷售額一半的保健食品等保健業務，銷售額下降了一成以上。一位在東京育有3歲和1歲孩子的30多歲女性表示：“無論是保健食品還是藥品，我都不想讓自己的孩子喝”。受紅麴產品風波的影響，﻿小林制藥8日公布的2024財年首三季財務業績顯示，淨利潤同比下降65.5%至53億（約2.7億港元），淨銷售額減少3.9%，跌至1144億（約58.2億港元）。