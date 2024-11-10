﻿港漂生墮電騙趨多　兩月55宗呃3900萬

上圖：大一內地生阿聰（化名，圖左）上月墮入假冒公安騙案，香港警方48小時內救人。下圖：警方於十月二十八日至十一月八日展開代號“穿雲”行動，打擊詐騙及洗黑錢活動。圖源：大公報 中評社北京11月10日電／據大公報報導，港島總區在今年9月開學至今，共接獲55宗涉及假冒官員詐騙內地生的案件，損失金額達3900萬元，最大一宗更高達350萬。騙徒手法層出不窮，針對“港漂”人生路不熟的心理弱點，甚至不惜偽造所謂拘捕令、制服等道具，令對方墮入陷阱。



其中一名內地生上月墮入假冒公安騙案，為洗脫嫌疑跟隨騙徒指示自拍被禁錮相片及視頻，騙徒向其父發送相關視頻勒索600萬元，幸好家人及時報警，兒子及時獲救。



要求事主到不同賓館匿藏



18歲從內地來港就讀的大一學生阿聰（化名）在上月初收到自稱東莞公安的視像通話，聲稱他涉及一宗刑事案件，他已被限制出入境香港，要求他每日透過電話向他們報到及跟隨指示以自證清白。阿聰當時見到對方自制的所謂拘捕令及起訴書，以及身穿公安制服，便信以為真，騙徒要求他轉移至不同賓館匿藏，以及拍攝被禁錮相片和求饒視頻作“查案”用途，更勒令他交出微信的賬號與密碼以保障自身安全，並斷絕與外界的通訊，亦不可將事情告訴親友。其間雖然有室友提醒他這可能是騙徒陷阱，但由於對方一直無要求他支付任何金錢，阿聰對騙徒的威嚇深信不疑，打消了室友的關心而錯失脫險良機。



阿聰之後更被要求自備糧食及日用品前往西貢郊區匿藏數日，以配合所謂“收網”行動，騙徒亦透過其微信，向阿聰的父親傳送兒子被禁錮相片及求饒視頻，並勒索600萬港元。阿聰的父母當時非常害怕，亦無法與兒子聯絡，但父親意識到可能是詐騙，於是委托香港的親戚報警，並立即到香港與警方聯絡，最終在48小時內及時救出兒子，阿聰平安無事，亦無蒙受金錢損失。騙徒與阿聰在這短短三周內完全沒有線下接觸，案件仍在調查中，暫未有人被捕。



負責調查該案件的港島總區重案組高級督察賴境耀指出，阿聰初來香港朋友不多，加上他停止了與外界聯絡，離開宿舍時更是無聲無息，大幅增加了尋人難度。警方前往港九多間賓館調查，翻查了過百個閉路電視鏡頭，終於找到其中一間賓館房間的背景與受害人的求救片段身處的房間背景脗合，令調查開始有眉目。