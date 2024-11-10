社福界參與韶關交流團：內地模式可借鑒

交流團一行昨日乘船游覽丹霞山風景。圖源：大公報 中評社北京11月10日電／據大公報報導，韶關是一座山與水的城市，參與香港社福界心連心大行動、心連心學院舉辦的“香港萬千社工看祖國─‘心連心’韶關交流團”的約400位香港社福界同工，昨日（9日）乘舟蕩漾在錦江之中，沉醉在丹霞山的美景之間，為一連三天的韶關之行劃下句號。



有社工表示，交流團除了實地考察參觀，也有理論學習，從宏觀和微觀層面都對內地的社會服務有了全新的瞭解，更感受到社工可以承擔促進整個社會的發展和繁榮的使命。主辦方透露，下個交流團將在下月初在廣州舉辦三天。



有助完善地區治理



擁有近30年社工經驗的香港戒毒會美沙酮輔導服務總監楊旭觀察到當地服務十分細致，除了本地居民的基本需要外，也有針對不同個案的特性處理，同時社工站的網絡十分緊密。他特別提到，“當地政府善用地區資源，並發動基層黨員以及社工站一起配合幫助居民，可說是雙劍合璧，香港不斷完善地區治理，也可考慮參考內地的模式和經驗。”



他希望更多香港行業同工能參與交流團，“不但是觀光認識祖國山河，更多是瞭解內地如今的社工手法和理念。”他表示：“香港注重採用專業服務手法，若能跳出這個框架，從大局觀、從大社會的角度，相信我們每個社工也能承擔使命，促進整個社會的發展和繁榮。”



交流團團長、香港社福界心連心大行動副主席、心連心學院院長譚贛蘭總結是次行程時說，今次參與的機構和同工較上次更多了，無論是管理層還是前線同工，大家都願意親自瞭解國家發展，在交流中也會有思考一些實際問題，例如兩地社工服務的異同和原因、兩地交通是否便利、當地政策配合、當地社福機構情況等等。