日本將試驗圖書館賣書　應對書店減少

中評社香港11月10日電／日本最快下年度開始，試驗在圖書館售賣書籍，以應對書店數目在全國範圍減少、部分地區無書店的情況。



共同社報導，負責日本各地圖書館服務的圖書館流通中心，與出版批發商巨頭日本出版販賣打算在多間圖書館展開這項試點計劃，希望增加民眾接觸書籍的機會，同時幫助不習慣網購的低年級學生及長者亦可輕鬆購買書籍。



香港電台援引報導，根據計劃，圖書館的借書窗口外，會設置購買書籍的窗口，排列好用於銷售的書籍，讀者亦可購買在圖書館閱讀後覺得喜歡的書籍。