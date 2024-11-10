澳門硬件配套卓越　“演藝之都”初見成效

澳門棋人娛樂製作有限公司的創辦人及行政總裁謝復生 圖源：大公報 中評社北京11月10日電／據大公報報導，澳門特區政府在2024年施政報告提出，要建設“演藝之都”、“體育之城”，冀以此吸引更多旅客來澳消費、使用旅遊產品、購物、社區旅遊等。從今年3月份的澳門國際幻彩大巡游活動、澳門藝術節、澳門國際音樂節……到近兩個月劉德華、那英、刀郎、王源、楊坤等藝人演唱會的接連舉辦，不難發現澳門這座過去在遊客心目中的“文藝小城”，已逐步向“演藝之都”邁進。



澳門棋人娛樂製作有限公司的創辦人及行政總裁謝復生表示，近年來澳門演藝事業的迅猛發展，得益於其卓越的硬件配套和獨特的地理優勢。“以威尼斯人為例，這裡除了酒店、餐飲、購物等服務，還擁有3個劇院，其中2個是綜藝館。藝人可以在其中一個彩排，另一個則用於演出。這樣的條件在全球範圍內都是罕見的，它讓藝人團隊能夠在一個建築物內完成所有活動，無需舟車勞累。”



此外，澳門博彩企業的娛樂購買需求也為演出市場提供了強有力的支撐。謝復生解釋，每一場演出，博彩企業都會購買一定數量的門票送給VIP客戶，這不僅保障了演唱會的基礎售票，也為演出公司提供了穩定的收入來源。“這是澳門獨有的優勢，也是我們能夠將演唱會經濟做起來的重要原因。”



謝復生也認識到，儘管澳門在演藝事業上取得了顯著成績，但面對日益激烈的競爭環境，單打獨鬥顯然不是明智之舉。“香港的演藝市場至今也是非常優秀的存在，如果港澳能夠攜手合作，在短時間內共同邀請不同的頂流歌手前來演出，我們將能實現1＋1大於2的效果。”謝復生強調，港澳兩地在演藝事業上有著深厚的合作基礎和廣闊的合作空間。“香港強調‘盛事之都’，而澳門則致力於打造‘演藝之都’。其實兩者並不矛盾，反而可以相輔相成。我們應該加強溝通與合作，共同推動港澳演藝事業的繁榮發展。”