看“數字哨兵”如何守護“城市生命線”

11月7日，工作人員在查看合肥市包河大道紫雲路跨線橋監測點位情況。（新華社） 中評社北京11月10日電／據新華社消息，合肥包河大道高架橋上，車輛川流不息。這座高架橋全長8.5公里，橋梁主跨度60米，周邊人群車輛往來密集。



“包河大道高架橋跨紫雲路段上共部署了46個傳感器，主要監測位移、應變、溫度、振動及撓度等指標，這些監測數據實時發送到安徽省城市生命線智慧監管中心，7×24小時輪班值守的數據分析師將對系統報警數據開展綜合分析，保障橋梁安全運行。”清華大學合肥公共安全研究院城市生命線安全研究中心博士李舒說，這些傳感器如同給橋梁安裝了“健康手環”，數據讓橋梁實現了“開口說話”。



城市生命線安全工程建設，就是要通過信息化、數字化的手段對城市的燃氣、供水、排水、供熱、綜合管廊、橋梁等設施進行實時監測，對安全隱患做到早發現、早預警、早處置。合肥的城市生命線安全工程依托清華大學合肥公共安全研究院及其孵化企業建設、運營。



走進清華大學合肥公共安全研究院，記者看到，安徽省城市生命線智慧監管中心內，巨大的數字屏幕上實時顯示著燃氣、供水、排水、橋梁等監測數據，忙碌的工作人員正在處理來自宣城城市生命線、滁州城市生命線等地的預警電話，一邊研判分析，一邊指揮調度。



在城市生命線安全工程中，智慧監管中心就像“數字大腦”，全天候為城市安全保駕護航。清華大學合肥公共安全研究院執行院長袁宏永說，城市生命線安全工程通過前端傳感器精準感知、監測系統精準分析、監測中心精準推送、部門聯動精準處置，構建了城市安全智慧化、全鏈條的管理網絡，實現城市安全風險早發現、早預警、早處置，有效解決了過去靠人解決不了、解決不好的問題。



截至目前，合肥市圍繞燃氣、橋梁、供水、排水、熱力、消防、水環境、綜合管廊等八大領域，共布設100多種、8.5萬套前端監測設備，實時監測137座橋梁、7316公里地下管網，逐步建立起城市生命線安全工程的監測網絡。

