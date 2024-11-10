中評社北京11月10日電／網評：科技和產業高峰要靠我們自己攀登



來源：人民網 作者：鄭 因



統籌科技創新和產業創新，是發展新質生產力的重要方法論。



“科技高峰和產業高峰都要靠我們自己去攀登”。近日，習近平總書記在湖北武漢考察時強調，“實現高水平科技自立自強、發展新質生產力，對科技創新和產業創新融合提出了更為迫切的需求。”希望“廣大科技工作者和企業家要增強自信、志存高遠、協同發力，在提升創新體系整體效能、建設現代化產業體系中不斷建功立業”。



武漢光穀是全球最大光纖光纜研發製造基地、中小尺寸顯示面板產業基地。30多年來，一代代“追光人”肩負“發展高科技、實現產業化”使命，不斷推動科技成果轉化為現實生產力。黨的十八大以來，習近平總書記4次來到武漢光穀，對創新提出更高要求，彰顯了對科技產業化的重視與關切。讓科技創新和產業創新互為牽引，才能塑造發展新動能新優勢，搶占科技競爭和未來發展制高點。



新質生產力以科技創新為核心驅動力。時下，我國經濟社會發展比過去任何時候都更加需要科學技術解決方案。培育發展新質生產力，必須抓好科技創新這個“源頭活水”。從腦機接口到電子芯片，從人形機器人到量子計算機，加強關鍵核心技術研發攻關，破解“卡脖子”難題，才能為發展新質生產力夯實根基。



“點菜的不吃飯，吃飯的不買單”，在過去，教學歸教學，論文歸論文，創新歸創新的現象普遍存在。研究和生產“兩張皮”，創新鏈與產業鏈“相望難相見”，成為阻礙新質生產力形成的卡點。著眼科技成果轉化，加強產學研協同，減少“刷論文”“刷項目”式科研，讓更多成果從“實驗室”走向“生產線”，是以科技創新催生新產業、新模式、新動能的當務之急。