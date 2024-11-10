李強會見印度尼西亞總統普拉博沃

11月9日上午，國務院總理李強在北京人民大會堂會見印度尼西亞總統普拉博沃。（新華社） 中評社北京11月10日電／據新華社消息，11月9日上午，國務院總理李強在人民大會堂會見印度尼西亞總統普拉博沃。



李強表示，在雙方共同努力下，中印尼關係持續穩步提升，進入共建命運共同體新階段，各領域互利合作日益深化。今天下午，習近平主席將同總統先生舉行會晤，為中印尼關係發展擘畫新的藍圖。中方願始終做印尼的好鄰居、好夥伴，同印尼一道落實兩國元首重要共識，弘揚傳統友誼，深化政治互信，拓展務實合作，為兩國攜手走好現代化道路提供堅實支撐，為促進地區乃至世界的發展、繁榮、穩定貢獻更大力量。



李強指出，中方願同印尼保持高層良好交往勢頭，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持。雙方要加強發展戰略對接，以高質量共建“一帶一路”為引領，做好雅萬高鐵可持續運營，繼續推動“區域綜合經濟走廊”和“兩國雙園”建設，進一步擴大雙邊貿易和投資規模，發掘綠色礦產、光伏風電、數字經濟、海洋科研環保等領域合作潛力，推進減貧、防災、醫療等民生領域合作，為兩國推進各自發展增添更多動力。中方願同印尼加強在聯合國等多邊平台的溝通協調，踐行真正的多邊主義，捍衛國際公平正義，維護好廣大發展中國家的共同利益。



普拉博沃表示，印尼欽佩中國在經濟社會發展和減貧領域取得的巨大成就，願學習借鑒中國治國理政經驗。印尼堅定奉行一個中國政策，認為涉疆事務是中國內政，支持中國維護國家主權的努力。印尼願以明年兩國建交75周年為契機，同中方密切各層級往來，拓展經貿、投資、農業、科技、漁業、基礎設施建設、醫療衛生等領域互利合作，做強雅萬高鐵等重點項目，密切教育、旅遊等人文領域交流。印尼高度讚賞中方在捍衛國際公平正義、促進全球南方發展、維護發展中國家利益方面的重大作用和所作貢獻，期待同中方在國際和地區事務中繼續加強溝通協作。



吳政隆參加會見。