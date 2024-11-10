中秘共話共建“一帶一路”務實合作新未來

這是11月8日在秘魯首都利馬拍攝的中秘共建“一帶一路”務實合作主題年會現場。（新華社） 中評社北京11月10日電／據新華社消息，中秘共建“一帶一路”務實合作主題年會8日在秘魯首都利馬舉行，中秘百餘名代表圍繞共建“一帶一路”框架下兩國合作新機遇研討交流，達成多項合作成果，為中秘共建“一帶一路”合作注入新活力。



秘魯農業發展和灌溉部長安赫爾·曼努埃爾·馬內羅在開幕式上高度評價秘中經貿合作，他認為來自中國的投資和技術將為秘魯帶來一場“巨大的技術革命”，促進種質改良、生物塑料和動物飼料等領域發展，激發秘魯農業生產潛力，提高農產品出口。



秘魯交通和通信部多式聯運政策與調控司司長維克托·阿羅約在致辭中表示，當前，秘魯政府首要任務之一是縮小基礎設施差距並推進數字化轉型。得益於中方支持，秘方正在探索人工智能、電動汽車等先進技術項目。作為秘中共建“一帶一路”的標誌性項目，錢凱港將不僅提升秘魯物流效率，也為秘魯與亞洲、乃至世界的合作開辟新機遇。秘中的共同願景是創新、增長和互利，願雙方繼續共同努力，實現這些目標，把先進技術和機遇帶到秘魯的每一個角落，改善秘魯民眾生活質量。



安第斯共同體秘書長貢薩洛·古鐵雷斯說，中國是哥倫比亞、厄瓜多爾、秘魯和玻利維亞這四個安第斯國家重要的出口目的國。當前，多元化的貿易、可再生能源等技術分享及對新興領域的投資正在為兩個地區的合作打開新大門。本次年會將推動雙方創造新的合作機遇，造福當地社會經濟及百姓生活。



秘魯安第斯通訊社社長費利克斯·帕斯在致辭中指出，本次年會一項重要議題就是經濟合作，錢凱港項目將讓人們看到在保護環境的同時實現現代化發展的可能性，相信秘中務實合作將為雙方描繪出嶄新的未來。



秘中商會總經理豪爾赫·鄭認為，中國長期保持秘魯主要貿易夥伴地位，兩國簽署的自由貿易協定為秘魯帶來積極成果。共建“一帶一路”框架下的錢凱港項目是兩國合作共贏、互利互惠的典範，未來希望兩國加強航空等更多領域的合作。

