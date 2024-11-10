﻿日系車造假醜聞延燒　全球產量四年來首下滑

圖：日本豐田汽車近年爆出造假醜聞，圖為豐田位於加拿大的組裝廠。＼法新社 中評社北京11月10日電／據大公報消息，綜合美聯社、BBC報導：日本多家車企近年頻頻被爆出造假醜聞，引起外界對日系汽車質量的擔憂。除了造假醜聞外，日系汽車近年需求疲軟，吸引力大不如前，最新數據顯示，今年4月至9月期間，日系汽車全球產量出現四年來首次下滑。



據統計，今年4月至9月期間，日本八大汽車製造商的全球總產量下降6.0%，至1188萬輛，為四年來的首次下降。日本汽車龍頭豐田在10月31日表示，受質量醜聞和需求疲軟影響，今年4月至9月，其全球產量同比下降7.0%，為四年來首次下滑。2024財年上半年，豐田汽車旗下汽車（包括雷克薩斯），共生產了471萬輛汽車，低於去年同期創紀錄的506萬輛。此外，由於豐田在汽車測試中造假，三款車型遭停產三個月，其在國內的產量也下降9.4%至153萬輛，海外產量減少6%，降至317萬輛。



豐田下屬子公司去年底被曝在碰撞測試數據上存在嚴重造假，涉及數十款車型。日本國土交通省今年6月表示，豐田、馬自達、雅馬哈發動機、本田、鈴木的38種車型在用於量產的認證申請過程中存在欺詐行為。豐田在碰撞測試中使用不充分或過時的數據，在碰撞測試中對安全氣囊充氣和後座損壞數據造假，發動機功率測試也被發現有造假行為。此外，馬自達也被曝出現類似的造假行為。



豐田於6月6日起暫停了其宮城大衡工廠和岩手工廠“卡羅拉菲爾德”“卡羅拉愛信”和“Yaris Cross”3種車型的生產，馬自達暫停了其廣島工廠和防府工廠“Roadster RF”和“馬自達2”2種車型面向日本國內的生產。