貴州黔南平塘：探索開發洞穴發展經濟

平塘縣掌布鎮新坪村村民羅吉嶺在洞穴裡采收平菇。（新華社） 中評社北京11月10日電／據新華社消息，貴州省黔南州平塘縣掌布鎮新坪村，有一個巨大的山洞，洞長300多米，占地面積8000多平方米。新坪村村民羅吉嶺告訴記者，當地人把這口洞叫作“清風洞”，“從小就知道這裡，但是很少上來。”讓羅吉嶺沒想到的是，這座家門口的山洞如今孕育出了產業，也成為自己每天上班的地方。



這是一處喀斯特天然溶洞，洞內寬敞，地面鋪了水泥。不銹鋼架在洞裡齊齊排開，堆滿了白色的菌棒，穿洞風不時吹過帶來陣陣菌香。“這是我們首次嘗試種植的洞穴平菇，去年試驗成功後，今年準備全力鋪開了。”新坪村駐村第一書記宋子豪說。



平塘縣屬中亞熱帶岩溶喀斯特地區，多溶洞、天坑等自然景觀，據當地不完全統計，全縣大的溶洞有近400個。“以前產業單一，從沒想過利用這些溶洞。”宋子豪說，鄉村振興階段，既要持續發展產業，又要保護耕地紅線，當地開始探索利用洞穴發展經濟。



宋子豪告訴記者，大棚栽培食用菌用地受限，且在調節溫度、濕度等平菇生長的重要因素上水電成本較高，因此當地的食用菌產業一度發展緩慢。



“而溶洞就像是天然的食用菌大棚，各方面條件優越。”宋子豪說，溶洞裡的溫度常年保持在適合平菇生長的12至20攝氏度，不用空調控制。溶洞裡有山泉水，裝上噴淋設備就可以直接用於濕度調節，大大降低水電成本。



多地考察之後，新坪村選定了清風洞作為試驗基地。“清風洞前後通透通風好，山洞南北走向也避免了陽光的直曬。”宋子豪說。



去年，掌布鎮爭取到一家企業投資，嘗試培育5000棒平菇。一個多月後，厚實飽滿的平菇破棒而出，試驗成功。羅吉嶺之前在廣東打工，試驗階段在這裡臨時幫忙。試驗成功後，當即決定留下來。“洞裡面的菌子長得非常好，傘大杆小，一定能賣好價錢。”羅吉嶺說，她對這一產業很有信心。

