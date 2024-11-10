雙十一年輕人消費觀察：只要夠喜歡就願買單

2024年9月12日，在服貿會國家會議中心會場拍攝的悟空文創產品。（新華社） 中評社北京11月10日電／據新華社消息，從《黑神話：悟空》帶火旅遊目的地，到國貨潮品持續走紅……一段時間以來，“悅己”兼具“理性”的消費觀念在年輕人中影響越來越大。“雙十一”來臨，年輕人消費有哪些新亮點？



“悅己消費”成潮流



多個電商平台的消費數據顯示，騎行、滑雪、露營、觀演這些“悅己消費”、沉浸體驗消費越來越受到年輕消費者的青睞。



“小城熱”“反向旅遊”方興未艾，年輕人熱愛文旅的步伐從未停止。根據天貓平台數據顯示，2024年年初以來，18－29歲年齡段用戶翻倍增長，徒步、登山、滑雪等成為他們青睞的戶外活動。



在鮮為人知的小縣城打卡，驅車十多個小時趕赴偏僻海島，年輕人告別“人從眾”，開始踏足這些充滿生活氣與人情味、小而美的景點。



四川阿壩州黑水縣近日迎來旅遊旺季。這裡的達古冰川景點有一座咖啡館，因處在山巔上，被游人稱為“全世界最孤獨的咖啡館”，吸引著大量年輕人來打卡。每年這個時節，常住人口1.8萬人的黑水縣城每天都會湧入上千名海內外遊客。



這個“雙十一”，不少年輕人湧進直播間，計劃年末和冬季旅遊，他們一邊聽著主播推薦的出行線路，一邊琢磨著買哪個套餐更划算。“我們推出的旅遊專場直播，下單主力群體就是25－35歲的年輕人。”“交個朋友”直播間運營負責人說。



“‘從自己熟悉的地方到別人熟悉的地方去看看’，最能體現年輕消費群體對美好生活期待的需求升級。”商務部研究院電子商務研究所副研究員洪勇說。

