廉潔進博：聚焦關鍵環節和重點任務強化監督

中評社北京11月10日電／據中央紀委國家監委消息，眼下，第七屆中國國際進口博覽會正如火如荼地舉行。伴隨著國家會展中心（上海）入口處湧動的人潮，進博會各主要安檢點及服務台附近，印有“第七屆中國國際進口博覽會廉潔倡議”的藍色展板，格外引人注意。



據中國國際進口博覽局、國家會展中心（上海）紀委辦公室有關負責同志介紹，今年在展館設置了14個這樣的廉潔倡議，展板上標注了監督郵箱，接受公眾對工作人員違反廉潔規定行為的檢舉反映。



作為世界上首個以進口為主題的國家級展會，中國國際進口博覽會已邁入第七個年頭。為確保進博會“越辦越好”，作為共同承辦方的中國國際進口博覽局、國家會展中心（上海）把廉潔辦展擺在重要位置，紀委圍繞日常工作，聚焦重點環節，強化採購、運營和內部管理等各環節廉潔風險防範，堅決築牢進博會廉潔防線。



“辦好進博會是黨中央交辦的重大政治任務。”進口博覽局、國家會展中心（上海）紀委主要負責同志表示，進口博覽局、國家會展中心（上海）紀委緊緊圍繞國家展、企業展、虹橋論壇等重點籌辦任務，通過列席籌辦專題會、現場調度會、建立督辦台賬等方式強化監督。同時，制定問責和處分工作機制，把監督檢查與責任追究相結合，查處違規違紀問題，確保各部門履職盡責。



記者在進博會現場看到，獨具特色的展台、琳琅滿目的商品，吸引了不少觀眾駐足。



“展位實際展品與申報展品是否一致？”11月7日，紀委工作人員在巡館時發現，某展位展品與展台公司經營範圍疑似有出入。巡館工作人員立即拍照向展覽部門核實，經核實不存在相關問題。

