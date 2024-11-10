中秘共建“一帶一路”利好兩國造福世界

中評社北京11月10日電／據新華社報導，11月8日，由新華社中國經濟信息社、秘魯安第斯通訊社共同主辦，中國南方電網公司聯合主辦的中秘共建“一帶一路”務實合作主題年會在秘魯首都利馬舉行。多年來，共建“一帶一路”充分激發了中秘經貿往來，促進了務實合作層級的提升，已成為利好兩國、造福拉美乃至世界的重要動力。



秘魯是最早同新中國建交、最早同中國建立全面戰略夥伴關係的拉美國家之一，也是最早同中國簽署一攬子自由貿易協定的拉美國家。自2019年中秘兩國簽署共建“一帶一路”合作諒解備忘錄以來，兩國共建“一帶一路”合作成果豐碩，在經貿、金融、人文等領域合作日益密切。



從秘魯羊駝毛公仔“走紅”中國市場，到秘魯藍莓、葡萄、牛油果等特色農產品廣受中國消費者歡迎；從中國－秘魯自由貿易協定升級談判宣布實質性完成，到中國連續10年成為秘魯最大貿易夥伴和最大出口市場；從秘魯錢凱港的滄海桑田，到中國綠色技術助力秘魯可持續發展……中秘共建“一帶一路”務實合作的累累碩果，凝聚著兩國人民攜手發展的共同心願，也展現出兩國未來合作的光明前景。



中國和秘魯都有著厚重的歷史和燦爛的文明，相距萬里的兩國人民心靈相通、理念相近。秘魯是華人最早到達和聚居數量最多的拉美國家之一。多年來，華僑華人在這片美麗的土地上與當地人民同甘共苦，秘魯人親切地稱中國人為“老鄉”，中國廣東話“吃飯”一詞演變為中餐廳的統稱。近年來，中秘人文交流日益密切。越來越多的中國遊客來到秘魯，秘魯民歌《山鷹之歌》廣受中國民眾喜愛，秘魯印加文明展相繼亮相北京、成都、廣州等地博物館，今年5月秘魯宣布將每年2月1日定為“秘中友誼日”……一個個民心相通的生動故事，不斷為中秘友好交往增添亮色，成為兩國文明互鑒、文化互通的美好縮影。



當前，共建“一帶一路”進入高質量發展的新階段，將為中國攜手包括拉美在內的“全球南方”共同邁向現代化注入不竭動力。政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通……共建“一帶一路”讓中國與秘魯及拉美其他國家深度鏈接，促進中秘、中拉攜手合作、共同發展走深走實。



中秘共建“一帶一路”的標誌性項目錢凱港項目不僅將幫助秘魯提升海運效率，還將有力促進其科技與工業化的發展，造福當地民眾。建設期間，該項目已經為當地創造了1300個直接就業機會和約8000個間接就業機會。建成後，錢凱港將成為拉美地區聯通亞洲的海上新樞紐。此外，中秘在綠色環保事業上的合作意義重大。中國新能源車在秘魯擁有廣闊市場，中企在秘魯運營光伏電站的同時帶來了綠色技術，將幫助秘魯實現可持續發展，為應對氣候變化作出貢獻。聯合國拉丁美洲和加勒比經濟委員會（拉加經委會）10月23日發布的《2024拉美和加勒比地區國際貿易展望》報告顯示，今年拉美和加勒比地區國際貿易逐步復甦，該地區主要貿易夥伴中，中國將是其出口增長最快的市場。拉加經委會此前統計顯示，2000年至2022年，中拉貨物貿易總額增長35倍。



拉美諺語說：“眾臂合力，無可匹敵。”中國也有句古話：“人心齊，泰山移。”面向未來，在共建“一帶一路”倡議框架下，中秘兩國將繼續攜手開拓新機遇，中秘合作正匯聚成一股強勁的力量，為兩國、拉美乃至世界共同繁榮的美好藍圖增添新的色彩。