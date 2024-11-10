湖北健全機制統籌力量　貫通協同提監督效能

中評社北京11月10日電／據中央紀委國家監委消息，近日，湖北省紀委監委聯合省財政廳組建6個檢查組，採取調閱資料、個別座談、現場抽查等方式，深入省直機關、國有企業二級單位內部食堂、培訓機構等，檢查是否存在公職人員和黨員幹部違規吃喝問題。在省紀委監委的指導下，該省財政廳同步將違規吃喝問題作為對省直部門、國有企業會計信息質量檢查的重點內容，形成常態長效監督機制。



湖北省紀委監委與省財政廳聯合印發《湖北省紀檢監察監督與財會監督貫通協調工作辦法》，建立定期會商、信息互通、力量統籌、線索移送、治理協同、上下聯動等6項機制，推動紀檢監察監督與財會監督有機貫通、同向發力。



財會監督中積累了大量財務數據，通過比對、分析和挖掘，可以高效發現問題。湖北省紀檢監察機關與財政部門明確信息互通標準，制定雙方監督數據交換比對、發現問題交辦轉辦流程，及時通報涉及財會領域的有關情況。該省紀委監委與省財政廳、省稅務局聯合開發財務管理票證比對平台，打破稅務部門金稅工程和財政部門預算管理一體化系統數據壁壘，將節假日消費、連號發票、煙酒發票等稅務發票信息和財政報銷信息進行比對，及時鎖定疑點發票，並完成與黨風政風監督信息綜合平台的嵌入對接，提高紀檢監察機關發現問題線索的能力。截至目前，該省紀委監委協調省稅務局采集30個省直部門的發票信息15.5萬條，通過該平台比對共發現疑點問題326個。



財會監督深入到單位經濟活動的日常運行中，可以為紀檢監察監督辦案提供有力支撐。湖北省紀檢監察機關和財政部門在貫徹落實中央八項規定精神、糾治“四風”、整治群眾身邊不正之風和腐敗問題以及解決財經領域突出問題等工作中，聯合開展專項檢查、專項治理。襄陽市紀委監委與市財政局組成聯合督導檢查組，對全市公辦福利機構預算編制執行、財經制度落實、財務會計管理，以及困難群眾救助資金分配審核、集中支付、財務管理等重點環節開展監督檢查，發現福利機構在特困供養資金使用、財務管理、內控和安全管理等方面問題112個，對移交的問題線索即查即辦。石首市紀委監委在農村集體“三資”管理突出問題專項整治中，強化財會監督結果運用，發現涉農村集體“三資”管理問題443個，督促移送問題線索38條，處理處分70人。

