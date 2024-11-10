天津緊盯政務服務熱線工單　化解突出問題

中評社北京11月10日電／據中央紀委國家監委消息，不久前，天津市北辰區紀委監委在梳理12345政務服務便民熱線工單時，多張集中反映健康證預約辦理問題的工單引起了工作人員的注意。該區紀委監委成立由第二紀檢監察室與駐區衛健委紀檢監察組工作人員組成的聯合監督檢查組，以“室組”聯動的方式開展健康證辦理難問題專項監督，督促區衛健委及時解決問題、加強宣傳引導並出台體檢結果互認規定。



天津市各級紀檢監察機關與12345政務服務便民熱線建立信息共享機制，及時篩選並分區域、分領域進行梳理分析，將群眾反映強烈、反復發生的突出問題以清單形式列出，定期選取典型問題推動解決。



“區網格化管理中心每月會給我們推送一次群眾反映強烈問題工單，幾十條到上百條不等，我們安排專人接收匯總，經初步研判後就突出問題工單和他們進行會商，並將群眾重復反映後職能部門長時間不回復、無實質內容回復、虛假回復等‘紙上辦單、文字辦單’問題，列為重點關注事項深入核查。”北辰區紀委監委黨風政風監督室負責同志介紹。



河西區紀委監委在梳理12345政務服務便民熱線不滿意件時發現，桃園街道江南公寓小區由於歷史遺留問題導致小區“晴天污水外溢、雨天雨水倒灌”，相關情況群眾反映意見集中。該區紀委監委與12345政務服務便民熱線深化資源共享、情況互通，將群眾反映集中的問題納入整改台賬。桃園街道紀檢監察工委督促街道黨工委組織相關職能部門、小區居民協商座談，積極協調新建雨水管網，同時把污水管網改造納入其中。目前相關問題已基本解決。



同時，河西區紀委監委加強跟蹤督辦，對不滿意件進行甄別篩選，梳理群眾反映強烈、久拖未決的問題，及時更新整改台賬，通過制發紀檢監察建議、工作提示函等方式壓緊壓實責任、推動問題整改。今年以來，該區紀委監委制發紀檢監察建議21份，推動健全完善制度114項，解決群眾反映強烈、久拖未決問題412個。