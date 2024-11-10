聚焦種業高質量發展　跟進察訪守護農業芯片

中評社北京11月10日電／據中央紀委國家監委消息，深秋，雲南省元謀縣紀委監委駐縣農業農村局紀檢監察組組長武建華帶隊來到雲南思農蔬菜種業發展有限責任公司花椰菜繁種基地。放眼望去，一壟壟翠綠的種苗排列整齊，種業工人在田間翻土、搬運、移栽。



種子是農業的“芯片”，是確保國家糧食安全和農業高質量發展的基礎。元謀縣地處金沙江流域幹熱河穀地帶，屬南亞熱帶幹熱季風氣候，幹濕分明、長夏無冬，年平均氣溫21.6℃。獨特的氣候條件使得元謀縣成為以麥類、蔬菜等為主的國家區域性冬繁良種繁育基地之一。



產業發展在哪裡，紀檢監察機關的監督檢查就跟進到哪裡。元謀縣紀委監委把護航種業發展作為日常監督重要內容，圍繞惠企惠農政策落實、涉企行政服務、種業技術保障、新品種研發、科研院所和高校冬繁基地建設等重點領域和關鍵環節開展監督檢查，以有力監督護航種業高質量發展。



“補貼都收到了嗎？現在行政執法檢查頻次是多少？”武建華現場詢問思農公司相關負責人，瞭解企業發展過程中的難點堵點。



在元謀，縣紀委監委成立種業監督檢查工作專班，借助“室組地”聯動等協同機制，統籌多方力量，從嚴查找種業發展中的政治偏差、責任偏差、行動偏差。此前，該縣紀委監委監督調研時發現，部分代繁代制種企業、協會和農戶隨意更換登記代繁代制種地塊，影響種子後期生長質量；職能部門缺乏規範管理。以問題為導向，該縣紀委監委聚焦種子生產、市場流通、經營備案等環節的監管開展再監督。針對種子管理制度建設的漏洞，推動相關部門出台農作物種子生產經營管理辦法，規範經營和管理行為。



瞭解完基地情況後，檢查組又來到雲南金誠種子科技有限責任公司走訪。新品種研發及技術創新項目兌付的補助資金使用情況，是關注重點。



在日常監督中，派駐紀檢監察組前移關口，重點關注關鍵崗位人員，對在保障服務項目中可能出現的吃拿卡要等問題進行跟蹤監督，確保項目資金及時足額發放。

