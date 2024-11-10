以高質量發展推動構建亞太命運共同體

中評社北京11月10日電／據新華社報導，新華社國家高端智庫8日在秘魯利馬發布《攜手推動高質量發展 共築亞太命運共同體》智庫報告。報告總結了亞太經濟合作組織（APEC）成立以來推動亞太地區經濟一體化和貿易自由化取得的發展成效，梳理了當前亞太地區面臨的內外風險挑戰，呼籲APEC成員攜手推動區域高質量發展、努力共建亞太命運共同體，並向世界展示了在亞太地區促進經濟增長、深化區域合作的中國行動、中國理念和中國方案。



亞太區域合作能取得今天的成就，是亞太各經濟體共同努力的結果，關鍵是堅持開放包容精神。35年前，正是因為亞太地區領導人順應和平和發展的時代潮流，一致同意超越集團對抗、零和博弈的舊思維，才成立了亞太經合組織。35年來，APEC始終秉持“開放的區域主義”理念，充分尊重並包容成員經濟體之間在政治體制、發展水平、社會文化等方面的差異，以務實合作推動地區發展進入快車道，助力亞太成為世界經濟增長中心、全球發展穩定之錨和合作高地。



亞太地區當前面臨前所未有的風險挑戰，需要亞太經濟體進一步加強合作，構建亞太命運共同體。從大國博弈、地緣衝突加劇到單邊主義、保護主義抬頭，從發展失衡、貧富差距擴大到氣候變化、自然災害加重，這些全球性問題沒有哪一個經濟體可以單獨應對，而需要各經濟體攜手合作。面對共同的風險挑戰，亞太各經濟體應摒棄冷戰思維，秉持APEC成立時的初衷，通過進一步加強合作攜手攻堅克難，從而實現地區共同發展繁榮。



進一步推動亞太區域合作要著眼高質量發展。經過數十年努力，亞太地區的經濟社會發展水平已有顯著提升，傳統的發展模式已難以滿足亞太地區人民日益增長的美好生活需要，推動發展向高質量方向轉變成為亞太地區各經濟體，特別是發展中經濟體面臨的共同任務。高質量發展，意味著要把創新作為引領發展的重要動力，開拓新的增長點；意味著要把綠色作為發展的鮮明底色，實現環境友好的可持續發展；意味著要把普惠作為發展的優先目標，彌合發展鴻溝和縮小貧富差距，讓亞太人民共享發展成果。



中國倡導真正的多邊主義，堅持開放的區域主義，是亞太區域合作的積極倡導者、推動者和弘揚者。中國倡導構建人類命運共同體，提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議……一系列中國理念、中國方案契合亞太地區發展大勢，得到APEC成員廣泛認可；中國積極推動建設中國－東盟自貿區、達成《區域全面經濟夥伴關係協定》、共建“一帶一路”……一系列中國行動為亞太發展提供了巨大機遇和強勁動力。



當前，中國正在以高質量發展全面推進中國式現代化，以自身創新、綠色發展助力亞太高質量發展，並通過擴大高水平對外開放為亞太夥伴創造更多新機遇。面向未來，中國必將為構建開放包容、創新增長、互聯互通、合作共贏的亞太命運共同體作出新的更大貢獻。