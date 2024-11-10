相關部門：更好滿足老年人消費新期待

中評社北京11月10日電／據光明日報消息，養老服務是服務消費的重要領域，推動養老服務高質量發展，有利於提升老年人生活品質，增進老年人福祉，帶動服務消費發展。



近日，民政部、商務部、國家發展改革委、工業和信息化部等24部門聯合印發《關於進一步促進養老服務消費 提升老年人生活品質的若干措施》（以下簡稱《若干措施》），明確進一步推動養老服務高質量發展，挖掘養老服務消費潛力，更好滿足老年人服務需求，提升老年人生活品質。如何更好滿足廣大老年人消費新需求新期待？相關部門有關負責人回應了社會關切。



促進養老服務高質量發展



《若干措施》聚焦促進養老服務供需適配、拓展養老服務消費新場景新業態、加強養老服務設施設備和產品用品研發應用、加強養老服務消費保障、打造安心放心養老服務消費環境等5個方面，提出19條政策措施，要求進一步有效挖掘養老服務消費潛力，推動養老事業和養老產業協同發展，實現養老服務高質量發展。



對此，民政部有關司局負責人介紹，養老服務產業是具有巨大發展潛力的朝陽產業。《若干措施》提出支持養老服務與物業、家政、醫療、文化、旅遊、體育、教育等行業融合發展，拓展形成多業態多形式的新型消費領域；提出發揮平台經濟優勢，鼓勵平台企業建立養老服務、老年用品市場交易平台，支持各地依規以市場化、社會化方式舉辦各類養老服務領域博覽會、展銷會；提出不斷壯大養老服務經營主體，支持培育養老服務領域龍頭企業，推動形成若干高品質的養老服務品牌。



“《若干措施》首次提出推動養老服務供需適配，進一步滿足老年人在居家、社區、機構等不同場景下的養老服務需求；首次提出創新拓展‘智慧＋’‘行業＋’‘平台＋’養老服務消費新場景新業態，為老年人提供更加豐富、便利的服務，進一步暢通養老服務消費渠道；首次提出將每年10月設為養老服務消費促進月，培育養老服務消費新增長點。”民政部有關司局負責人說。

