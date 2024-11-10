消防事故頻發，電動車要警惕電池“暴脾氣”

中評社北京11月10日電／據新華社消息，11月9日是第33個全國消防日，活動主題是“全民消防、安全至上”。近年來，電動自行車電池短路、電池不合規、使用年限超期等原因誘發的消防事故頻頻令人揪心。



國家消防救援局數據顯示，2023年全國接報電動自行車火災2.1萬起，比2022年增長17.4%，其中80%是充電時發生的，安全充電成為薄弱環節。



華東交通大學材料科學與工程學院校聘副教授潘明光說，鋰電池能量密度較高、內部的有機電解液化學特性活潑，隨著電動自行車使用時間的增加，電池安全性會不斷下降，如果電池充電時間過長、遭遇擠壓或強烈撞擊可能會引起短路，進而發生燃燒或爆炸等安全事故。



“電池是電動自行車的心臟。”沈陽市消防救援支隊全媒體中心主任高超介紹，一旦電動自行車的鋰離子電池起火，燃燒會非常猛烈。



安全使用電動車，應從防範電池安全風險做起。高超提醒，電動自行車應遠離燃氣設施、變配電設施、鍋爐房、加油站等危險場所停放，車身周邊2米範圍內保證無可燃物堆放。此外，應避免在污水井、下水道、化糞池等區域的上部地面位置停放。



電動自行車不入戶已逐漸成為小區居民的共識。沈陽和平區多位社區安保人員對記者表示，近幾年，居民們的安全意識有所提高。但隨著氣溫逐漸降低，仍有部分居民心存僥幸，將電動自行車“飛線”充電。



對此，南昌市紅穀灘區消防救援大隊副大隊長王思源說，家中的插座並不具備充滿自停功能，長時間過載充電容易引發電氣故障，導致火災。同時，電線長期暴露在室外，受風吹日曬雨淋，容易造成電線絕緣體磨損和老化，導致漏電、短路，危及人身安全，帶來火災風險，甚至“火燒連營”。

