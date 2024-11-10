秉持亞太合作初心　打造下一個黃金三十年

中評社北京11月10日電／據新華社報導，太平洋的波濤匯聚千流、連通四海。春夏之交，南半球美麗富饒的文明古國秘魯洋溢著熱情的氣氛。應秘魯共和國總統博魯阿爾特邀請，國家主席習近平將於11月13日至17日赴利馬出席亞太經合組織第三十一次領導人非正式會議並對秘魯進行國事訪問。



當前，世界百年變局加速演進，世界經濟面臨多種風險挑戰。多國人士表示，期待聆聽習近平主席關於深化亞太區域合作、推動世界經濟復甦和完善全球治理的重要主張，期待中國為促進各國合作共贏提出中國方案，為探尋和平發展之道貢獻中國智慧。



秉持初心 凝聚亞太發展合力



從提出樹立亞太命運共同體意識，到倡導共建互信、包容、合作、共贏的亞太夥伴關係，從描繪亞太夢，到勾畫全方位互聯互通藍圖，再到維護全球供應鏈產業鏈暢通……2013年以來，習近平主席出席或主持歷次亞太經合組織領導人非正式會議，提出秉持亞太合作初心，回應時代呼喚，攜手應對全球性挑戰。



秘魯前總統烏馬拉表示，習近平主席參加此次亞太經合組織領導人非正式會議意義重大，期待會議為包括秘魯在內的亞太地區繼續提供發展新動力。



阿根廷阿中研究中心主任帕特裡西奧·朱斯托說，相信習近平主席此次秘魯之行將積極推動各方相向而行，繼續發揮建設性作用，為解決全球性問題作出重要貢獻。



在和平和發展仍面臨嚴峻挑戰、世界進入新的動蕩變革期的背景下，多國人士普遍期待中國繼續展現大國擔當，推動亞太區域持續發展繁榮，打造下一個“黃金三十年”。



“我始終記得，習近平主席說過，‘亞太是我們安身立命之所，也是全球經濟增長動力之源’。”泰國泰中“一帶一路”研究中心主任威倫·披差翁帕迪深有感觸地說，亞太是泰國、中國以及區域內各國民眾的共同家園，建立一個同舟共濟、守望相助的亞太命運共同體，是所有人的心聲，也是所有人的共同責任。

