從進博會四個“新”看未來生活新趨勢

中評社北京11月10日電／據新華社消息，智能動力鞋助人“健步如飛”，“空中的士”走進現實……第七屆進博會上，從“小而美”到“高精尖”，衣食住行各類好物集中亮相。透過這些新產品、新技術、新場景、新風尚，未來生活新趨勢清晰可見。



新產品：首發首展秀出生活新選擇



全球首發、亞洲首秀、中國首展，本屆進博會上，眾多炫酷新品讓人目不暇接。



在創新孵化專區，眾多觀眾排隊試穿一雙鞋。這款瞬動科技亞洲首展的智能動力鞋“踏月者”，看上去像涼拖一樣，能助人走出2.5倍於成年人的步速。“走路很輕鬆，體驗了一把‘健步如飛’。”一位觀眾試穿後說。



第7年參加進博會的新西蘭企業紐仕蘭，全球首發4.0 A2全鏈路低碳牛奶。“另一款首發4.0高蛋白質高鈣多維營養乳粉，專為年齡50＋人群研發。”紐仕蘭乳業亞太區CEO盛文灝說。



GE醫療共有7款全球首秀和10款中國首展，數量為歷屆最多。其中，“微腦成像”磁共振SIGNA MAGNUS，讓腦部磁共振成像從“用放大鏡看”快進到“用顯微鏡看”。



家居生活類展品也持續上新。資生堂帶來旗下12個品牌的超30款首秀新品；艾可愛爾全球首發GCX XE空氣淨化器，專為重度裝修污染空間設計，除醛速度快、更長效。



國務院發展研究中心市場經濟研究所原所長、二級研究員王微認為，進博會首發首展各類新產品，有助於激發消費新活力，滿足人們對美好生活的新追求。

