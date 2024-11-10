中日政經界人士呼籲促進綠色轉型合作

中評社北京11月10日電／據新華社消息，第十七屆中日節能環保綜合論壇9日在日本東京舉行。參加論壇的兩國政界和經濟界人士一致認為，綠色發展是中日兩國面臨的共同課題，雙方在節能環保、推動綠色轉型領域合作潛力巨大，雙方應進一步發揮各自比較優勢，發掘更多合作的新增長點。



來自中日兩國政府部門、企業、機構、協會的800餘名代表參加了當天的論壇，就提高能源效率、汽車電動化和智能化、氫能氨能、中日長期貿易、建築綠色化等主題進行了交流。



中國國家發展和改革委員會副主任趙辰昕在論壇致辭時表示，中國高度重視綠色低碳發展的國際合作。節能環保是中日經貿合作的重點和亮點之一，雙方在這一領域產業優勢互補，市場空間廣闊，合作的基礎非常扎實。中方願與日方加強在環保產業、節能裝備、環境、基礎設施建設等領域的交流與合作。



中國商務部副部長李飛表示，中日經貿合作的本質是互利共贏，務實合作符合兩國人民的根本利益。在綠色發展的道路上，中日是同行者，更是好夥伴。雙方應共同落實好領導人重要共識，發揮互補優勢，深化綠色合作，為中日經貿關係的提質升級和全球可持續發展貢獻力量。



日本經濟產業大臣武藤容治在致辭中表示，實現全球淨零排放是一個極其雄心勃勃的目標，重要的是每個國家都要朝著同時實現脫碳、經濟增長和能源安全這三個目標切實努力。為此，必須將工業革命以來依賴化石燃料的經濟社會和產業結構轉變為以清潔能源為中心。正在推動脫碳的日中兩國以實現碳中和為目標，在節能和環境領域交流與合作，這不僅對兩國，也將對世界整體實現碳中和作出巨大貢獻。



當天，中日27個合作示範項目舉行了文本交換儀式，這些項目涉及工業園區脫碳、垃圾焚燒發電、綠色建築等多個領域。



中日節能環保綜合論壇2006年至今已成功舉辦17屆，累計簽署合作項目457個，已成為中日兩國節能環保、綠色發展領域合作的重要平台。