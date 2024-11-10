趙樂際分別會見印尼總統和意大利總統

中評社北京11月10日電／據新華社消息，全國人大常委會委員長趙樂際9日上午在北京分別會見印度尼西亞總統普拉博沃、意大利總統馬塔雷拉。



會見普拉博沃時，趙樂際表示，近年來，中印尼關係高位運行，展現出強勁韌性和蓬勃活力，樹立了發展中大國共謀發展、聯合自強、互利共贏的典範。中方願同印尼一道，落實兩國元首重要共識，發揚兩國關係優良傳統，以共建中印尼命運共同體為主線，開展更高水平的全方位戰略合作。中國全國人大願同印尼立法機構加強各層級、各領域交流交往，在各國議會聯盟、亞洲議會大會等多邊機制下加強協調配合，共同維護兩國和發展中國家利益。



普拉博沃表示，印尼高度重視發展對華關係，願同中方堅定相互支持，深化包括立法機構在內的交流合作，推動兩國關係和兩國人民友誼不斷發展。



會見馬塔雷拉時，趙樂際表示，在習近平主席和馬塔雷拉總統戰略引領下，中意關係發展不斷迎來新機遇、取得新成果。今年是兩國建立全面戰略夥伴關係20周年，中方願同意方傳承歷史悠久的絲路精神，深化人文交流，推動雙邊關係邁上更高水平，為中歐關係和世界和平穩定發展注入更多正能量。中國全國人大願同意大利議會發揮好定期交流機制等平台作用，就立法、監督、法治建設等加強交流互鑒，為兩國務實合作提供法律保障。



馬塔雷拉表示，我同習近平主席達成重要共識，鞏固了意中傳統友誼。意方願秉持開放合作精神，同中方深化經貿、文化等領域合作，密切立法機構交流，推動意中和歐中關係發展。



郝明金參加上述會見。