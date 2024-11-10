從進博會看外資為何持續看好中國

中評社北京11月10日電／“下一個‘中國’，還是中國”，第七屆中國國際進口博覽會上，論壇嘉賓發言、企業負責人接受採訪時，這句話經常出現。



超大規模市場、豐富的場景需求、完善的產業配套體系……這些因素成為外資外企堅定看好中國的重要原因，是中國“搬不走的優勢”。



當前，世界進入新的動蕩變革期，中國經濟承壓前行。但有風有雨是常態，風雨無阻是心態，風雨兼程是狀態。



進場館、談合作、用午餐……進博會上到處都是排隊的長龍，交易洽談聲此起彼伏。在進博會，隨時隨地可以感受到外資外企對於中國經濟發展內生動力、韌性、潛力的認可。



中國的大市場，是世界共享的大市場。



進博會期間，39個政府交易團和4個行業交易團，共計780個分團到會採購，為歷屆最多。以上海交易團國資分團為例，本屆進博會，上海國資分團已達成意向採購訂單136筆，意向採購金額28.37億美元。



中國超大規模市場提供給全世界企業的不只是購買力，也提供豐富的應用場景，讓無數好創意、好點子破土而出、蓬勃生長。



“下一個‘中國’是哪兒？毫無疑問還是中國。”福迪威亞洲總裁洪斌順語氣堅定。



福迪威是一家工業檢測設備領域的跨國公司，目前其來自中國市場的營收占比排在美國和歐洲之後，但對福迪威來說，中國市場有特殊意義。

