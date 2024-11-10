從進博會看新能源汽車產業新動向

中評社北京11月10日電／可持續材料輪胎、AI智能座艙、“空中出租車”……第七屆中國國際進口博覽會上，汽車展區向世界展現了出行領域的全新未來。



眾多全球汽車品牌產品、多路徑新能源技術競相亮相，從中能看出哪些新門道？



綠色轉型已成為汽車行業的必然選擇——



純電悍馬來了，曾經的“油老虎”變身電動越野新星；梅賽德斯－邁巴赫帶來量產純電SUV，展現進軍電車市場雄心；豐田在全球首展額定功率為300千瓦的氫燃料電池技術和產品……新能源車型和技術繼續占據展區重要位置。



汽車供應鏈企業也加入綠色轉型大軍：用腰果殼做成樹脂，用廢舊輪胎做成炭黑，再將這些工業原料制成輪胎——米其林展出了一款可持續材料占比達71%的輪胎。



“計劃到2050年，米其林輪胎100%由可持續材料製造而成。”米其林中國區總裁兼首席執行官葉菲說。



AI深度融入汽車，無人駕駛時代加速到來——



對著駕駛艙內大屏，說出今日的旅行感悟，AI自動生成一段優美的Vlog。今年，這款由大眾汽車集團在華軟件中心CARIAD中國帶來的智能座艙模擬器，展現“AI上車”的更多可能。



“未來大眾將持續加碼在華投資，尤其強化在中國的產品和技術研發。”大眾汽車集團（中國）董事長兼首席執行官貝瑞德說。

