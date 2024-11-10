“黑科技”到全球首發　進博“新面孔”不斷

中評社北京11月10日電／據新華社消息，正在舉行的第七屆中國國際進口博覽會上，有400多項新產品新技術新服務亮相。這些首發首秀有啥“門道”？



“我們推出了全球首秀的新品，歡迎參觀”“這是我們最新在中國推出的服務，可以排隊體驗”……走在進博會的展區裡，一場場“新品發布會”在各個展台不斷上演。



有的展商年年都帶新品來——



樂高集團全球首發的福來運轉燈是消費品展區的“明星展品”，以中式福氣花燈造型為靈感，裝置的發光積木顆粒可以模擬出“跑馬燈”，在燈籠中打造一場福鹿財神光影秀，營造“新春妙玩新年俗”的喜慶氛圍。



“自2018年首屆進博會以來，我們已經在進博會全球首發了29款新品，其中有19套產品的靈感都來源於中國傳統文化。”樂高集團高級副總裁、中國區總經理黃國強說，這些充滿著中國元素的產品不僅在中國市場備受歡迎，在全球市場上同樣“熱賣”。



有的展商希望能加速新技術在華落地的步伐——



進博“全勤生”醫科達在進博會上“亞洲首發”智能自適應一體化放療平台Elekta Evo。通過Iris高清AI增強成像技術，這一平台能提供高分辨率真實影像，更好滿足臨床日常治療及特殊需求。



“我們期待通過進博會之門，促進創新技術在中國市場的落地，讓更多的患者受益。同時，也希望在中國本土的案例與經驗，成為值得借鑒的‘中國智慧’，再度助力全球市場放療水平提升。”醫科達全球總裁兼首席執行官盛皓然說。

