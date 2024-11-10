特朗普上台　4刑事案或“一筆勾銷”

中評社北京11月10日電／據大公報報導，美國聯邦法官在當地時間8日宣布，應司法部要求，暫停候任總統特朗普涉嫌干預2020年大選案訴訟程序。司法部長期以來的政策是不起訴現任總統。法律專家稱，特朗普勝選後，他面臨的4宗刑事案件實際上都已“消失”。美媒指出，作為史上首位以“戴罪之身”勝選的候選人，特朗普“不僅擊敗了民主黨對手哈里斯，還擊敗了試圖將他關進監獄的美國司法體制”，美國所謂的“三權分立”淪為笑話。



美國華盛頓聯邦地區法院法官丘特坎當地時間8日宣布，應特別檢察官史密斯要求，暫停特朗普干涉2020年大選案的訴訟。史密斯在向丘特坎提交的文件中指出，特朗普贏得總統大選，並將於2025年1月20日就職，因此申請撤銷所有審理其涉嫌干預2020年大選案的相關期限，“以便有時間評估這一前所未有的情況，並根據司法部的政策確定該案推進方向”。他還表示，將在下月2日之前向法院提交對該案的評估結果，包含“本案的擬議進程”。



特朗普：上任後即炒特檢史密斯



按照司法部規定，不允許對在任總統提起訴訟。隨著特朗普贏得大選，司法部官員認為目前已沒有足夠的空間繼續對特朗普提起兩起聯邦刑事訴訟，且在他上任前幾周內繼續提起訴訟也沒有意義。



特朗普目前涉及4宗刑事案件，包括兩宗聯邦案件——干預2020年大選案和“密件門”案，以及兩宗州層級案件——紐約州“封口費”案和干預佐治亞州2020年大選案。聯邦案件由司法部任命的特別檢察官史密斯負責。特朗普在競選期間承諾，會在上任後的“兩秒鐘內”解雇史密斯。即使史密斯不主動終結案件，等到明年1月20日特朗普上任，總統可以直接下令要求司法部停止訴訟。



特朗普競選團隊發言人6日表示，美國人民希望立即停止將司法系統武器化，“這樣我們就可以像特朗普總統在歷史性勝選講話中所說的那樣，團結我們的國家”。



《華盛頓郵報》披露，就在史密斯提交文件當天，俄亥俄州共和黨人、美眾議院司法委員會主席喬丹和佐治亞州共和黨人、美眾議院行政監督小組委員會主席勞德米爾克聯名致函史密斯，要求他保留對特朗普調查和起訴相關的所有材料。這意味著共和黨向“報復”史密斯邁出了第一步。

