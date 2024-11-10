深耕高雄　柯志恩曝靠一戰術搏感情

中評社香港11月10日電／2026高雄市長爭霸戰，曾參選高雄市長的國民黨“立委”柯志恩被視為藍營2026熱門人選，近期接受節目專訪時也坦言，當然是選真的，才會落腳在高雄！她並透露有“洗頭髮戰術”，也就是“洗頭兼洗腦”。



根據《中時新聞網》報導，《豈有此呂》主持人呂捷詢問關於國民黨怎麼開拓高雄？柯志恩坦言，是有點困難，但2年前要去選市長的時候，人家說藍營議員會掉10席，但最後還是撐住，無黨籍當然都偏民進黨，但以國民黨籍來說，那時候當選到29席，民進黨席才27席，國民黨還是最大黨，表示國民黨有hold住，議員基層經營不錯，“立委”本來也看好拿到2席，後來沒有拿到，所以很辛苦。



柯志恩接著說，2024“立委”選舉時，那時候左楠地區的李眉蓁，在最後兩周之前還是可能贏對手李柏毅3000票，但因民進黨全部資源下去；另外一席其實也可以拿到席次則是鳳山，她說，“許智傑哭4次才贏2萬票，是有多厲害，哭4遍才有那2萬票，如果沒哭可能只剩4000票”。呂捷問道“這樣你要哭嗎？”柯志恩回應，“不用啦！我們正向陽光，幹嘛哭，高雄陽光普照的地方幹嘛哭”。



呂捷追問“聽說你有洗頭髮戰術？”柯志恩則透露，“洗頭兼洗腦”，和歐巴桑、歐吉桑聊天，很多人第一句都先說“你比電視漂亮”，以前剛去高雄，人家看到名字還以為是男生、基督徒、外省人，後來和他們說台語後其實距離就拉近很多，“洗頭是一個八卦站！我還有2年可以洗！”但她也坦言，國民黨財不夠、人不夠，沒有這種資源，就是透過社群媒體、露臉打招呼，畢竟距離選舉還有2年，短影音、“立法院”、上節目等等都是方法。



