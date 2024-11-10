秀美湘西迎“入境遊”熱潮

中評社香港11月10日電／在俄羅斯一個旅遊論壇上看到芙蓉鎮的照片後，36歲的丹尼斯·伊佐托夫被美景深深吸引，立刻通過攜程海外平台預定了門票和酒店。



芙蓉鎮位於湖南省湘西土家族苗族自治州永順縣，是一個擁有兩千多年歷史的古鎮，因瀑布穿梭其中，氣象宏偉，又被稱為“掛在瀑布上的千年古鎮”。



站在芙蓉鎮的瀑布前，伊佐托夫說：“這裡太美了，像仙境一樣。”



同樣被芙蓉鎮美景吸引的還有哥斯達黎加的何塞·查韋斯。“我在網上看到這裡的一瞬間就愛上了這個地方，我為這次旅行籌備了一年。”何塞說，從入境、預訂酒店到交通出行等所有過程都非常順利。他將和朋友們在中國開展為期12天的旅行。



在湘西州和張家界期間，張家界國旅國際旅行社的英語導遊徐嚴會全程跟隨何塞一行。“我這幾個月都是30天行程全滿，全部接待的是境外遊客。”她說，這些遊客大多來自入境免簽國家，他們非常喜歡湘西獨特的山水風景。



湘西州地處中國武陵山脈腹地，是中國“精準扶貧”的首倡地。在推進脫貧攻堅和鄉村全面振興的過程中，湘西州探索文旅產業賦能鄉村發展，如今以旅遊業為重點的第三產業對地區生產總值增長貢獻率超過70%，全州50多萬人吃上“旅遊飯”。



新華社報導，今年以來，得益於中國持續擴大144小時過境免簽政策範圍、增加國際航班、實施一系列入境旅遊便利化措施，以及“China Travel”在海外爆火，大批外國遊客來到湘西。今年前三季度湘西全州接待入境遊25.4萬人次，同比增長近4倍。



為了更好對接海外旅遊市場，湘西州從去年起加強和旅行平台、社交媒體以及海外“網紅”的合作，加大海外推廣力度。同時，在語言標識、便捷支付和旅遊產品提質升級上不斷發力。



“我們持續規範好旅遊市場，不斷提升外國遊客的便利度，形成在海外社交媒體上‘口耳相傳’的態勢，進而吸引更多外國遊客前來。”湘西土家族苗族自治州文化旅遊廣電局副局長李立超說，以芙蓉鎮、鳳凰古城和矮寨等為代表的景區深受外國遊客歡迎。



作為中國最早一批搭乘“China Travel”東風的景區之一，今年芙蓉鎮入境遊異常火爆，來自泰國、馬來西亞、韓國等國家遊客增長明顯。



“我們通過和攜程合作，利用他們在海外旅遊市場的布點，方便境外遊客預訂景區住宿和門票。”負責芙蓉鎮整體營銷和品牌打造的湖南華夏集團營銷中心總經理蘇軍說，今年3月，芙蓉鎮邀請了上百名境外“網紅”來景區體驗，開展推廣和線上活動。為了服務日益多元的境外遊客，景區除常備英文導遊外，還和毗鄰的張家界合作，儲備了一批上百人的小語種導遊，覆蓋俄法日韓等語種。



36歲的民宿老闆鄧妮是芙蓉鎮土生土長的居民，能說一口流利的英文。“過去芙蓉鎮旅遊以國內遊客為主，淡旺季差異非常明顯。”鄧妮說，境外遊客正好彌補傳統淡季，其中11月至12月的境外遊客預訂量已經超過了一半。



瞿章勛的民宿位於瀑布前方，深受境外遊客喜愛。“現在我民宿裡有70%都是境外遊客，已經接待了來自20多個國家的客人，境外訂單排到了明年10月。”瞿章勛說。



海外旅行商也瞄準了中國山區旅遊市場的“藍海”。11月7日至9日，第三屆湘西州旅遊發展大會在永順縣召開，新中毛利少數民族文旅促進會名譽副會長歐拉一行專程從新西蘭來到永順簽署合作協議。



“沒想到即便在中國的山區，旅行過程中交通、住宿、餐飲等也都很方便。我非常看好這個市場，希望能為新中兩國文旅合作提供更多機會。”歐拉說。