菲勒蒙·揚：中國是堅持多邊主義的關鍵力量

中評社北京11月10日電／據新華社消息，第79屆聯合國大會主席菲勒蒙·揚日前在接受新華社記者專訪時表示，中國在堅持多邊主義、推動世界和平與發展、完善全球治理方面發揮了關鍵作用，期待進一步深化聯合國與中國的合作。



菲勒蒙於今年10月30日至11月3日訪華。他說，此次中國之行富有成果。他有機會參觀了北京中軸線、三峽大壩、人工智能項目，並體驗乘坐高鐵，與清華大學學生交流。



這是菲勒蒙作為聯大主席首次訪華。2015年，他曾以喀麥隆總理身份訪華。“9年過去，中國在創新和可持續發展方面取得的成就令人矚目。”他說，中國式現代化建設的飛速發展令人贊嘆不已。



菲勒蒙今年6月當選為第79屆聯大主席，並於9月就任。他讚賞中國致力於維護以聯合國為中心的國際體系、堅持多邊主義立場，並對中方支持聯大工作、為應對國際衝突、氣候變化、貧困等全球性挑戰作出的努力表示歡迎。



他說，基於國際法和《聯合國憲章》的多邊主義和對話至關重要，也是實現世界持久和平與安全的唯一途徑。他期待與中國密切合作，推動本屆聯大取得成功，共同促進世界和平，實現可持續發展。



今年9月中非合作論壇北京峰會成功舉辦。菲勒蒙表示，他對本次峰會密切關注。他說，中非合作建立在相互尊重和信任的基礎上，雙方富有成效的合作為世界樹立了成功典範。“中非合作是團結的象徵，不僅有助於維護‘全球南方’的共同利益，還將重振多邊主義，而多邊主義是我們應對全球挑戰最有力的工具。”



談及第79屆聯大9月召開的未來峰會通過《未來契約》，菲勒蒙表示，這具有里程碑意義，反映出各方對多邊主義的有力支持。這一成果將對世界可持續發展、和平與安全、數字合作以及全球治理改革等關鍵議題提供指導。他期待國際社會加強合作，切實落實會議成果，確保實現目標。