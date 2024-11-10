李強會見意大利總統馬塔雷拉

中評社北京11月10日電／據新華社消息，11月9日上午，國務院總理李強在人民大會堂會見意大利總統馬塔雷拉。



李強表示，當前，中意關係保持健康穩定發展，各領域交流合作日益深化，不斷取得新的務實成果。昨天，習近平主席同總統先生舉行會晤，就事關兩國關係長遠發展的重大問題進行了深入探討。中方願同意方一道，以兩國建立全面戰略夥伴關係20周年為契機，持續弘揚傳統友誼，加強全方位互利合作，推動雙邊關係不斷邁向更高水平。



李強指出，中方願同意方堅持推動雙向開放，持續提升兩國貿易投資便利化水平，拓展中小企業等領域合作廣度深度，打造創新、綠色領域新的合作增長點，更好實現互利共贏，共同促進發展繁榮。中方歡迎更多意方企業來華投資興業，希望意方為赴意中國企業營造公平、安全、非歧視的營商環境。雙方要落實好中意文化合作機制會議成果，深化文旅、傳媒、教育、地方等領域合作，更好促進民心相通。中方願同意方加強溝通協作，共同推動中歐關係健康穩定發展。



馬塔雷拉表示，意中都是文明古國，兩國關係當前保持積極穩健發展勢頭，各領域合作前景廣闊。意方高度重視發展對華友好關係，期待同中方共同努力，落實兩國領導人重要共識，深化貿易、投資、中小企業、綠色發展、應對氣候變化等領域務實合作，加強文化、教育等領域交流互鑒，推動兩國全面戰略夥伴關係持續深入發展。意中都支持多邊主義，主張自由貿易和開放合作，反對保護主義，意方願同中方加強在多邊事務中的溝通協調，共同應對全球性挑戰。意方願為促進歐中關係穩定發展發揮積極作用。



吳政隆參加會見。