進博會法國參展商：我們對中國經濟充滿信心

中評社北京11月10日電／據新華社消息，“我有時會在媒體上看到關於中國經濟的負面言論，但真正來到這裡後，我看到一切都在不斷發展和變化，更新迭代，這讓我們對中國經濟充滿信心。”每趟進博之旅，都讓法國新鮮水果蔬菜行業協會主席達尼埃爾·索韋特對中國的感受更真實、更立體、更全面。



2024年是中法建交60周年，法國是第七屆進博會主賓國之一。本屆進博會上，4家法國大型水果出口企業帶來7款為中國消費者甄選的當季新鮮蘋果，共計1000多公斤。今年上半年，中國向法國軟棗獼猴桃開放市場，這款水果此次也作為新品亮相進博會。



索韋特說，中國有擁抱創新且快速變化的市場，在數字技術和電子商務方面全球領先，法國水果出口企業和中國夥伴有廣闊合作空間。“我希望借助進博會平台，向消費者介紹專為中國市場挑選的水果品類。”



在索韋特看來，歐中貿易往來至關重要，“貿易是和平的載體，可以帶來文化交流，促進各國人民相互瞭解”。



進博會七屆“全勤生”法國樂斯福集團大中華區總裁熱羅姆·瓦納什特（中文名：楊宏）也看好中國市場前景。這家酵母生產商深耕中國市場40多年，不僅在安徽、廣西和內蒙古設立工廠，還在北京、上海、廣州等地設有烘焙研發中心，專門針對中國消費者需求定制個性化產品。



本屆進博會上，樂斯福已與中國烘焙食品企業進行12場戰略合作簽約，收穫頗豐。瓦納什特告訴記者，中國消費者對創新的追求令他印象深刻。“在中國，消費者總在追求新品，希望吃到新口味、新樣式的面包。在這裡，你必須瞭解消費者的需求和市場發展趨勢並時刻做好準備。”



值得一提的是，樂斯福每年參加進博會都會帶來一款融合中法元素的特製面包。今年的特製面包以“音樂”為主題，造型分別為“琵琶”“大鼓”和“西式圓號”，寓意共譜中法友好樂章。

