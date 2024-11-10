新時代調研行西部篇：聚鏈成群，怎麼幹？

中評社北京11月10日電／據新華社消息，立冬剛過，位於甘肅河西走廊西部的“戈壁鋼城”嘉峪關市，氣溫驟降。然而，走進酒鋼集團旗下的甘肅東興鋁業有限公司作業區，生產熱火朝天。全長1.25公里的生產線上，168台電解槽一字排開，不間斷生產鋁液，工人忙著轉運鋁液。



在相隔不遠的東興鋁業下屬全資子公司——甘肅東興嘉宇新材料有限公司車間內，工人們忙著將鋁液加工成用於新能源動力電池、3C數碼產品、食品藥品包裝、高端裝飾面板等產品的高端鋁材。



“東興鋁業具備年產170萬噸電解鋁的產能，是甘肅最大的電解鋁生產加工基地。但長期以來，企業原料和市場‘兩頭在外’。數年前，絕大部分鋁液需要鑄成鋁錠後銷往華東、華南地區，下游廠商需重新熔煉後再制成各類鋁合金產品，運輸成本和原材料耗損成本居高不下。”東興鋁業公司副總經理張金鎖介紹。



東興鋁業公司的困擾，是西北眾多製造業企業面臨的共性難題。“一五”計劃期間，我國156項重點建設項目中，有16項落戶甘肅，奠定了西北有色冶金、石油化工、裝備製造的產業基礎。改革開放後，這些產業以初級產品為主、鏈條短、附加值低的短板也逐漸暴露，許多企業特色鮮明、資源豐富、積澱深厚，卻難以轉化為真正的發展優勢和經濟效益，曾經面臨“富饒的貧困”問題，圍繞延鏈、補鏈、強鏈下功夫成為擺脫困擾的關鍵。



東興鋁業公司將一家鋁材加工企業併購重組，2022年底企業更名為甘肅東興嘉宇新材料有限公司後，多台鑄軋機組、冷軋機組相繼投產，冷精軋項目加快建設。“目前，公司鋁材年加工能力達60萬噸，產品涉及6大品種20多個系列，2023年實現產值近100億元，產品遠銷華東、華南地區的同時，還出口到韓國、印度、巴西等國家。”甘肅東興嘉宇新材料有限公司總經理劉有東介紹。



“東興嘉宇新材料公司的引進，激活了嘉峪關市傳統鋁產業的一池春水，在傳統產業改造升級、推進新型工業化方面發揮了示範帶動作用。”張金鎖介紹，當地不斷延鏈、補鏈，已引來7家下游廠商，東興鋁業90%以上的鋁液實現就地轉化。2023年，嘉峪關市鋼鋁兩大產業鏈總產值首次突破千億元，達1015億元，三年增加270億元，年均增長10.8%。

