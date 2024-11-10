存款掛牌利率跌破2%　銀行大額存單還香嗎

中評社北京11月10日電／據經濟日報報導，10月18日，工商銀行、建設銀行等國有六大行宣布對存款掛牌利率進行調整。此次下調之後，國有六大行存款掛牌利率均跌破2%。這是國有大行今年以來第二次調整，也是2022年9月以來第六次對存款掛牌利率進行集中下調。隨後，多家中小銀行陸續跟進下調存款掛牌利率，與國有大行的存款利差不斷縮小。



與此同時，大額存單等特色存款產品利率也順勢走低，進入“1”字頭時代。曾經作為商業銀行攬儲利器的大額存單，如今還香嗎？記者採訪了多位業內人士。



利率密集下調



記者近日走訪了北京地區的工商銀行、建設銀行等多家銀行，不少銀行客戶經理表示，3年期大額存單的利率已降至2%以下，而5年期大額存單產品則相對較少。



融360數字科技研究院高級分析師艾亞文表示，大額存單是銀行面向非金融機構投資人發行的、以人民幣計價的記賬式大額存款憑證，雖然與普通存款相比，其起購金額較高，但期限多樣，包括1個月、3個月、6個月、9個月、1年、18個月、2年、3年和5年等，而且部分大額存單可以在二級市場進行轉讓，這意味著投資者在持有期間如果需要提前變現，可以通過市場交易將存單賣出，產品的流動性較高。



此前，一些股份制銀行和民營銀行的大額存單雖然額度有限，但利率較高，對不少儲戶具有較強吸引力。不過，目前在售的大額存單利率基本已降至2%以下。中國銀行研究院研究員李一帆表示，各銀行根據自身業務對利率進行不同程度調整，不同銀行大額存單利率定價存在差異。



融360數字科技研究院數據顯示，2024年8月份，發行的大額存單3個月期平均利率為1.615%，6個月期平均利率為1.805%，1年期平均利率為1.911%，2年期平均利率為2.119%，3年期平均利率為2.427%。和7月相比，大額存單各期限平均利率均下跌，3個月跌幅為4.8個基點，6個月跌幅為6.5個基點，1年期跌幅為9.9個基點，2年期跌幅為14.9個基點，3年期跌幅為9.3個基點。

