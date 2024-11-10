首只港股ETF沙特上市　香港深化與中東合作

中評社北京11月10日電／據新華社消息，首只沙特阿拉伯投資中國香港市場的交易所買賣基金（ETF）日前在沙特證交所上市，標誌著香港和中東地區的合作邁入多元並進的新里程。



近年來，得益於香港特區政府持續推動經濟、貿易、金融等領域合作，香港與中東地區之間的經貿往來日益加深，合作成果豐碩。展望未來，香港特區政府將抓緊時機持續開拓合作發展新機遇。



交流加深、雙向奔赴



在該只ETF上市儀式上，香港特區政府財政司司長陳茂波致辭說：“作為中東地區最大規模的交易所買賣基金，它將為香港市場引進更多地區的投資者和更廣闊的資金來源，同時也豐富了沙特市場的投資產品選擇，助力其ETF市場的發展，共創雙贏。”



近年來，香港與中東地區之間的往來合作日益加深，特區政府官員和各界代表多次訪問中東地區。



2023年2月，香港特區行政長官李家超首次率領由特區政府官員及來自金融、工商、貿易和創新科技等領域的高規格代表團訪問沙特，推介香港並探討合作機會。其間，香港代表團向沙特和阿聯酋政商界推廣香港的獨特優勢並達成了豐碩的成果，簽訂的13個合作備忘錄或意向書涵蓋金融、創科、商務等領域。



李家超形容這是“一次友誼之旅、一次推廣香港優勢之旅，也是一次開拓機遇之旅”。



2024年10月，陳茂波率團前往沙特阿拉伯首都利雅得期間出席了第八屆“未來投資倡議大會”，並通過一系列活動，促進香港金融及創科界與中東的相關機構和代表深入交流，探討合作和雙向投資。

