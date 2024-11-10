共享新機遇，激活銀發經濟新藍海

中評社北京11月10日電／據新華社消息，老齡化浪潮撲面而來。正在上海舉行的第七屆進博會上，逐漸升溫的“銀發經濟”，成為不少參展商不約而同的關注。



未來，怎樣滿足快速增長的多樣化養老需求？銀發經濟這一新的“朝陽產業”如何開啟新藍海？



銀發經濟產品成進博會上新亮點



提供陪伴服務的超萌機器人、適合輪椅等設施通行的木門、可以語音控制的家居產品……本屆進博會上，聚焦老年人聽力障礙、睡眠問題、行動不便等生活痛點，一大批新產品、新服務集中亮相，釋放銀發經濟發展新動能。



前六屆進博會，養老康復及輔助產品成交額累計達3.48億美元。第七屆進博會，健康養老產品和服務的熱力更足，成為中外企業尋求合作的熱門領域。



走在消費品展區的宜家“長者友好家”，就如同走進一個舒適安全的家，靜音時鐘、邊角進行軟包的床、增加多處扶手的浴室，專為長者設計的場景，呈現了適老化設計與改造如何融入日常生活。



在服務貿易展區，一家日資企業展示的“行走的浴缸”養老服務項目吸引了不少觀眾詢問。這項服務是由3到4名專業人員，攜帶便攜式浴缸上門助浴，解決臥床老人的沐浴難題。



滿足老年人醫療需求，復星醫視特帶來了中國首展的磁波刀全新V2機型，這種無創手術治療設備，有望服務眾多的帕金森病患者。

