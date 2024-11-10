口岸經濟助內陸地區成開放前沿

中評社北京11月10日電／據新華社消息，甘肅蘭州國際港多式聯運有限公司向烏茲別克斯坦開行了搭載290台中國商品車的中亞班列；新疆維吾爾自治區霍爾果斯鐵路口岸通行中歐（中亞）班列累計突破4萬列；內蒙古自治區陸路口岸貨運量再次突破1億噸大關……



近年來，西北內陸地區持續做大做強口岸經濟，正從相對封閉的內陸變成對外開放的前沿。



今年以來，蘭州國際港多式聯運有限公司已成功向中亞、南亞等國家和地區發運33列JSQ型車（商品車鐵路運輸專用車）商品車國際班列，共計9119台國產汽車駛向海外市場。



蘭州國際港多式聯運有限公司總經理曹柱介紹，隨著國產新能源汽車受到越來越多中亞消費者的青睞，國際港積極開拓市場。“我們適時組織商品車出口專列，為國產新能源汽車開拓中亞市場提供穩定運力，也有助於提升企業集貨能力和集結效率，加快蘭州汽車出口集貿中心建設。”他說。



在既不靠海也不沿邊的內陸地區開展大規模進出口業務，離不開貿易口岸建設。



甘肅近年來獲批建設了進境水果和進口冰鮮水產品指定口岸、進口肉類指定查驗場等多類口岸，常態化開展肉類、木材、水果、冰鮮水產品、棉紗等進口業務，貿易業態不斷豐富，對外開放層次不斷提高。



在內蒙古自治區4200多公里的邊境線上，14個陸路口岸晝夜不停運轉。從智能通關到邊民互市，從中歐班列到跨境旅遊，通過不斷優化通關流程、拓展貿易渠道、完善開放平台，內蒙古正推進向北開放重要橋頭堡建設。

