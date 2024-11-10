第七屆中國企業論壇在北京舉行

中評社北京11月10日電／據新華社消息，第七屆中國企業論壇11月7日至8日在北京舉行。與會嘉賓圍繞“加快發展新質生產力：中國企業改革與創新”這一主題深入對話交流，開展合作對接。



在7日的主題論壇上，國務院國資委副主任譚作鈞表示，國資央企一體推進科技創新、產業創新和體制機制創新，取得了積極成效。國資央企將聚焦增強核心功能、提升核心競爭力，持續深化同各類企業溝通交流、互利合作。



全國工商聯副主席邱小平表示，廣大民營企業是推動創新創造的重要力量。全國工商聯將一如既往發揮橋梁紐帶和助手作用，健全支持民營企業發展新質生產力的工作機制，服務民營經濟持續、健康、高質量發展。



新華社副社長劉健表示，新華社是黨的新聞輿論工作重鎮，是國家通訊社、世界性通訊社，在為企業發展鼓與呼方面發揮著獨特而重要的作用。新華社將繼續發揮自身獨特優勢，更好服務經濟建設和企業發展。



論壇發布了《中央企業高質量發展報告（2024）》《中央企業海外發展報告（2024）》等，舉行了中外企業家對話會、中國青年企業家論壇、圓桌會等一系列活動。



中國企業論壇創辦於2017年。本屆論壇由國務院國資委新聞中心、新華社經濟參考報社共同主辦。