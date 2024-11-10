港減息超預期　樓價本季料回升

中評社北京11月10日電／據大公報消息，過去一周又出現影響環球市場的重大事件，其一是美聯儲議息結果，一如預期減息0.25厘。但令人驚喜的是，本港大型銀行意外地跟減0.25厘，減幅已連續兩次高出市場預期，兩個月間累計減息半厘，相信將加速樓價回穩，並刺激住宅物業的交投。



今次本港按息意外再減0.25厘，令業主供樓壓力有所紓緩。以樓按貸款500萬元為例，並以30年還款期計算，最新P按息率為3.625厘，每月供款約2.2803萬元，較9月18日未宣布減息前的P按息率為4.125厘相比累減半厘，每月供款減少1429元，供樓負擔下降，令置業上車更為容易。



在之前美國加息周期內，香港先後五次加息，加幅為0.875厘。換句話說，今次連續兩次超預期的減息後，減幅已達加幅的一半以上，幅度絕對不低，相信可為樓市帶來積極正面影響。



香港減息後的按揭利率，較9月差估署A類私宅租金回報率3.7%更低。此外，租金節節上升。據美聯“租金走勢圖”，9月以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約37.9元，連升七個月及創五年新高，令不少細單位物業出現“供平過租”，勢吸引用家進一步“轉租為買”。



市場不明朗因素盡退



息口走勢以外，美國總統大選同樣是全球聚焦的重點，最終特朗普勝選，事隔四年後再次入主白宮。值得留意的是，無論是哪位當選總統都會持續“保護主義”政策，對中國商品增加關稅；同時，政局變化對投資市場的影響，往往相對短暫，所以大選結果對樓市的影響，早已被市場消化。

