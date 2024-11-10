美聯儲降息操作保持慣性

中評社北京11月10日電／據大公報消息，美國聯儲局周四（11月7日）公布議息結果，一如預期宣布減息0.25厘，聯邦基金目標利率降至4.50－4.75厘區間。此外，會議聲明較9月僅有兩處改動：1）在就業描述上，將“就業增長放緩，失業率上升但仍然很低”改為“自年初以來，勞動力市場狀況總體上有所緩解，失業率上升但仍然很低”；2）通脹描述上，將“通脹進一步向委員會的2%目標邁進，但仍然較高”中的“進一步”（further）一詞删除。



結合聯儲局主席鮑威爾的會後講話，以及美國的經濟和市場形勢，筆者認為，美聯儲本次堅持降息25點子可以從三方面理解：



一是，儘管9月會議以後公布的就業和通脹走強，但並未抵銷前期降溫的進展。美聯儲9月“彌補式”降息50點子並非空穴來風，而是就業市場和通脹在今年4－7月持續降溫的結果。而且，美國居民的“超額儲蓄”在今年5月首次轉負，與就業和通脹的“拐點”基本脗合。所以，儘管美國9月經濟數據反彈，但未必扭轉近半年就業和通脹的降溫趨勢。對單月數據過度反應，歷來不是明智之舉。



二是，美聯儲主觀上希望盡量保持政策慣性。所謂“開弓沒有回頭箭”，美聯儲在9月大幅降息，而後經濟和通脹數據立即反彈，已經被詬病為過度依賴數據、缺乏前瞻。鮑威爾本次講話稱，本次降息可以被視為“另一次行動”。



三是，近期市場利率自發走高，進一步賦予美聯儲降息的空間。9月18日會議以來，在經濟數據走強和“特朗普交易”（抬升中期經濟和通脹預期）的背景下，2年期及以上期限美債利率大幅上行，10年期美債收益率在截至11月6日已大幅上行超過70點子，處於今年7月初以來最高水平。



市場利率自發走高，有可能對未來一段時間的經濟和通脹形成下行壓力，同時也是美聯儲對市場利率調控能力弱化的表現。因此，美聯儲本次堅持降息，或也出於抑制市場利率過快上行的考量。

