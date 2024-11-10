﻿鬆下子公司數據造假長達40年

中評社北京11月10日電／據大公報報導，日本多家知名日企近年頻頻爆發醜聞，涉及品質安全、數據造假等諸多方面問題，“日本製造”走下神壇。日媒近日報導，日本著名電器巨頭的鬆下控股（Panasonic HD）子公司鬆下工業（Panasonic Industry）在獲取安全認證時存在造假行為，已確認存在93起違規操作，涉及全球5200種產品，出貨至全球約4000家企業。鬆下向大眾致歉，並下令公司高層自主退還部分薪酬，以示懲戒。



鬆下工業是鬆下控股公司旗下一家從事電子元件業務的子公司。根據鬆下控股調查結果，鬆下工業在用於汽車和家用電器零部件的材料測試數據中造假，以確保相關材料達到阻燃要求，以獲得美國第三方安全科學組織UL Solutions的安全認證（UL標準），總數達21宗。此外，調查還發現了另外72宗不當行為，包括偽造檢驗報告和送檢非量產使用的材料以獲得合格證明。這93起造假行為，共涉及在全球銷售的5200種產品。



國內外工廠一起造假



據調查，鬆下工業的違規行為，最早可以追溯到20世紀80年代，而且在公司內部廣泛存在，在日本和海外的共計55家工廠中，有40家被發現存在欺詐行為，占比高達72.7%。早在2022年，鬆下工業社長長阪本真司和其他高管就曾收到內部員工的舉報，但並未認真處理。去年11月，鬆下工業一名工廠員工在年度質量檢查期間發現，公司長久以來為確保產品“符合阻燃性標準”而偽造數據，並進行了舉報。



今年1月，鬆下工業首次承認數據造假，稱為獲得相關標準認證，在日本國內外的7家工廠對用於汽車、家電等產品的電子零部件的樹脂材料進行數據造假，使材料的阻燃性符合認證標準。該公司還長期生產並銷售與獲得認證時材料成分不同的產品，存在偷工減料等行為。但鬆下工業當時聲稱，使用相關材料的產品沒有發生任何事故或缺陷，鬆下集團各公司還將對其產品進行自願檢查。鬆下宣布啟用一個由外部律師組成的調查委員會進行了調查。



3月份，鬆下控股宣布內部調查結果，顯示鬆下工業有12種產品的銷售配方與認證時的配方不同，共有54種產品提交的樣品配方與定期審核時登記的配方不同。此外，鬆下工業在奧地利的電子線路板材料生產工廠在認證登記時偽造了數值，日本國內外共有9家工廠出現違規行為。



截至目前，這5200種不合格的產品已出貨至約4000家企業，年銷售額約為1900億日圓（約96.7億港元）。鬆下工業稱目前尚未有事故報告，也還沒有客戶提出取消訂單或退貨的要求。



11月1日，鬆下控股社長久住由紀與阪本真司向外界致歉，並宣布未來4個月自願返還50%的薪酬作為懲罰。阪本證實，該公司向客戶報告了偽造的數據，並偽造了履行合同的條款。此外，包括阪本在內的管理層也知道違規行為，但沒有向客戶報告。