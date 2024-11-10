新加坡為何成全球創業中心　童振源：三大策略

中評社香港11月10日電／新加坡在“全球創業生態系統”的排名大躍進，足以作為台灣借鏡。台駐新加坡代表童振源今天表示，為強化新加坡作為全球創業中心，新加坡政府採取三大策略，讓跨國公司在特定領域集中投資，並選擇新加坡為亞洲基地。



根據《中時新聞網》報導，童振源指出，為建構新加坡成為全球創新中心，新加坡政府從1991年開始推動五年科技計劃，2010年調整名稱為目前的“研究、創新與企業（RIE）計劃”。



他說，新加坡政府提供資金給四大領域的創新機構與研發人才，以發展與商業化前瞻科技，包括“智慧國家與數位經濟”、“人類健康與潛力”、“城市解決方案與永續發展”及“先進製造業與鏈結的全球商業與創新中心”。



為強化新加坡作為全球創業中心，童振源表示，新加坡政府採取三個策略：首先，涵蓋2021-2025年的最新RIE2025計劃，新加坡政府的預算增加到280億新幣，亦即1%的國內生產毛額，希望創造研究導向的經濟與創業中心，也讓跨國公司集中投資在這些領域及選擇新加坡為亞洲基地。



其次，他說，新加坡相當著重在創新與研發為基礎的精深科技，希望發揮精深科技的長期價值創造潛力及對創業創新生態系統的戰略重要性。新加坡政府剛宣佈，將為“新創－投資計劃”（Startup SG Equity）再投入4億4千萬新幣，總金額將超過10億新幣，以推動海內外創投公司共同投資新加坡精深科技新創企業，以擴大他們的規模。



最後，童振源指出，為連接全球新創企業，新加坡政府已指定新加坡“創業行動社群”（ACE）擔任窗口，將於2025年第1季推出“StageOne一站式創業服務中心”，提供有意來新加坡發展之國際新創企業各類落地服務項目，以協助他們以新加坡作為跳板，建立基地及培養業務成長的能力，進一步拓展全球市場。