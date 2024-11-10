“雙一流”高校與港合作　發揮科研聯盟作用

中評社北京11月10日電／據大公報報導，十四屆全國人大常委會第十二次會議本月8日在北京結束，完成會議返港的全國人大常委會委員、民建聯立法會議員李慧琼昨日（9日）總結會議表示，今次會議主要通過了七部法例，包括學前教育法、新修訂的文物保護法、新修訂的礦產資源法、能源法草案等，她又指出，會議其中一個重點是審議國務院關於建設中國特色、世界一流的大學和優勢學科工作情況的報告（以下簡稱“報告”）並開展專題詢問。



李慧琼指出，她作為本次主要詢問人之一，提出有關如何加強內地“雙一流”大學與香港的合作問題。她說教育部給出了積極的回應，包括希望能通過發揮香港國際化平台的優勢與世界科技接軌、未來將聚焦國家和粵港澳大灣區的建設需要，鼓勵支援香港高水平大學到內地來辦學，並繼續推動內地“雙一流”高校到香港辦學，在豐富內地高等教育優質資源的同時進一步拓展香港高校的辦學空間，實現雙向奔赴以及推動內地與香港高校科研合作進一步深入。李慧琼還指出，教育部表示下一步將會更好地支持“雙一流”高校與香港高校合作，推進社會組織與高校之間的合作，以及科研聯盟發揮作用，共同打造香港國際創新科技中心，推進教育強國建設。



會議期間，李慧琼連同港區全國人大代表朱立威和徐莉提交了兩份閉會建議，分別為《關於加快河套地區發展的建議》及《實行合作查驗、一次放行通關模式的建議》。李慧琼提到，今年兩會上她也曾提出加快河套地區發展的建議，引起社會關注，之後更是有知名藥企透露有強烈意願在河套落戶，因此她認為，最關鍵的問題是要解決生物樣本過境問題，才能更有助吸引藥企及生物醫藥企業落戶香港，以及把香港打造為國際高端醫療基地。



另外，為進一步便利香港居民及旅客的通關便利度，她建議在新皇崗口岸及其他新口岸落實“合作查驗、一次放行”的通關模式。民建聯與深圳口岸辦以及香港保安局針對通關模式保持溝通，她相信在推動的過程中需要全國人大常委會的支持，加快落實。