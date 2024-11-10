﻿香港逾38萬人登記捐器官創新高

中評社北京11月10日電／據大公報報導，昨日是器官捐贈日，醫務衛生局局長盧寵茂表示，本港截至今年九月，中央器官捐贈登記名册的登記人數超過38萬，達到歷年新高。香港會持續與內地商討緊急請求器官移植的機制恒常化。



盧寵茂昨日在北京出席器官移植與仿生醫學論壇時致辭表示，器官移植是關係人民生命健康的事情，也是國家醫學發展和社會文明進步的重要標誌。國家建立的器官捐贈與移植體系，包括器官捐贈、獲取與分配、移植臨床服務、質量控制和監管五大工作體系，形成了科學公正、保障公平、遵循倫理、符合中國國情和文化的人體器官捐贈與移植工作格局。國家的器官捐贈與移植工作發展迅速，器官捐贈與移植數量穩居世界第二，器官移植技術水平躋身國際前列。



他表示，2022年12月，香港與內地成功進行跨境器官捐贈的第一例，為當時四個月大的女嬰芷希成功完成心臟移植。醫衛局與醫院管理局正持續積極地與內地有關單位，將緊急請求器官移植的機制恒常化。



醫衛局表示，連同2022年的女嬰成功換心個案，本港至今向中央提出六個緊急請求。當中包括三個月大女嬰祈祈確診擴張性心肌病變，以及50歲男病人陳偉豪心臟衰竭，急需換心。醫管局昨日表示，二人目前情況仍然危殆，期望市民踴躍支持器官捐贈，延續大愛。



捐器官數目遠遠未能應付需求



醫務衛生局、衛生署等昨日舉行“器官捐贈日2024”活動，署理醫衛局局長李夏茵表示，目前捐贈器官的數目遠遠不足以應付病人需要，期望市民積極支持器官捐贈。衛生署署長林文健表示，中央器官捐贈登記名册與早期的器官捐贈意願卡資料庫互不相通，所以在2008年前曾填寫器官捐贈卡的市民，需到中央器官捐贈登記名册重新登記。衛生署上月已展開新一輪器官捐贈推廣運動，由10月18日至11月28日期間，器官捐贈宣傳車會到訪全港不同地點，讓市民即場登記捐贈器官的意願。