啟德體育園明年開幕　香港演唱會經濟向好

中評社北京11月10日電／據大公報報導，內地歌手刀郎於11月8日至9日在澳門銀河綜藝館演出，16000張票被歌迷9秒內一搶而空。兩晚的演唱會開場前，大批歌迷攜同大量應援物做足準備，熱情高漲。歌迷的熱情，亦帶旺了澳門文旅市場。澳門近年演唱會行業蓬勃，帶來可觀收益，亦彰顯“演藝之都”這張新名片。明年香港啟德體育園正式開幕，香港演唱會行業，又能否像澳門一樣，成功帶動香港經濟呢？



立法會議員馬逢國接受大公報記者電話採訪表示，香港如果有人願意邀請刀郎這樣的熱門歌手訪港，估計也會引起一定的轟動，很多內地年輕人也會到香港來捧歌手的場。能不能安排到熱門歌手的檔期，能不能找到場地，這些才是關鍵。



擁有豐富製作演唱會經驗，曾經主辦“G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡回演唱會─澳門站”、“陳奕迅FEAR and DREAMS世界巡回演唱會”內地多個城市巡唱，以及韓國歌手RAIN早前在香港亞博演唱會的特高娛樂製作有限公司，發言人梁先生表示演唱會的市場很大，近年澳門演唱會行業蓬勃，因為既方便了珠三角地區的內地旅客，加上澳門場地多，而且有賭場配套，很多時以套票形式，包括酒店客房、演唱會門票等去吸引旅客，所以達到很好的效果，從而振興了旅遊業，帶動了經濟。



他指出，香港的演唱會行業其實比澳門發展得更早，每年單是演唱會這個範疇，已為香港帶來逾億收益。加上紅館是香港重要地標，除了吸引不同地區的歌手在此場地演出，也能吸引旅客來港看演唱會及購物。他相信明年啟德體育園開幕，香港的演唱會行業前景向好。而且香港的演唱會門票較其他地區便宜，亦有其吸引之處。他認為澳門與香港的演唱會行業不存在惡性競爭，希望雙方都可以成功吸引更多旅客，帶動經濟。