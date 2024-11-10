韓國大師賽國羽闖進四項決賽

中評社北京11月10日電／據人民網報導，北京時間11月9日，2024年韓國羽毛球大師賽在韓國益山結束各單項半決賽的爭奪，國羽發揮出色，晉級男單、女單、女雙和混雙四項決賽，女單小將韓千禧爆冷擊敗強敵。



韓國羽毛球大師賽是世界羽聯世界巡回賽超級300賽事，國羽派出年輕的陣容參賽，重在練兵培養新人。國羽選手在比賽中敢打敢拼，展現出年輕人的拼勁與活力，經過一番角逐有五名（對）選手闖進了半決賽。



女單半決賽爆出一大冷門，首次參加超級300賽的中國小將韓千禧直落兩局，橫掃日本天才少女宮崎友花，前者世界排名第185位，後者世界排名高達第13位。韓千禧賽後表示，雖然對手排名比自己高，但年紀比自己小，“上場後我並不想那麼多，而是把最好的狀態拿出來，全力戰勝對手。”韓千禧決賽將與印尼選手瓦爾達尼爭奪冠軍。



男單賽場，王正行在先輸一局的情況下，迅速調整狀態連扳兩局，以2：1逆轉戰勝韓國選手趙建曄，職業生涯首次打進超級300賽男單決賽。他將與世錦賽冠軍、泰國名將昆拉武特爭奪冠軍。



混雙半決賽上演一場國羽“德比戰”，兩對中國組合都發揮出高水平，經過三局的激烈爭奪，郭新娃／陳芳卉以2：1逆轉險勝程星／張馳晉級，他們將與印尼組合德揚／維德佳佳爭冠。



女雙方面，李怡婧／羅徐敏狀態出色，以2：0輕取印尼組合庫蘇馬／阿瑪莉亞晉級。她們在決賽中將與韓國組合金慧貞／孔熙容隔網相對。